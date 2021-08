Chiusura in bellezza per il Mammut Jazz Fest: arriva la band del chitarrista Onori con Saturnino

Chiusura in bellezza per la seconda edizione del Mammut Jazz Fest, nella spettacolare cornice della Rocca del Leone a Castiglion del Lago

Sabato 28 agosto alle ore 21,30 si esibirà infatti la super band del chitarrista Riccardo Onori con ospite il grande Saturnino.

Riccardo Onori chitarrista, autore, produttore ha collaborato con tanti artisti dai Diaframma, ai Dirotta su Cuba fino a Irene Grandi. Nel 2001 entra nel team di Lorenzo Jovanotti, con il quale incide, suona dal vivo, e partecipa alla scrittura di molti brani. Nel 2018 è uscito il suo primo album da solista, “Sonoristan”, un lavoro eclettico che ci restituisce i mille volti artistici di Riccardo, il suo gusto, la sua insaziabile voglia di conoscere e confrontarsi con altre culture musicali.

Il trio di Riccardo Onori è un progetto votato alle sonorità funk e nu-soul, sempre alla ricerca del groove giusto per far ballare il pubblico.

Si avvale di due grandissimi musicisti come Michele Papadia, tastierista che ha esperienze in palchi internazionali e festival in tutto il mondo, e Donald Renda alla batteria, macchina da groove che mischia i ritmi funk con le sonorità dance elettroniche. Il concerto di Castiglione del Lago avrà una carta in più: Saturnino, il bassista della band di Jovanotti.

Il concerto del Mammut Jazz Fest rappresenta una vera esclusiva anche sotto il profilo spettacolare. Accanto alla musica infatti è previsto anche uno show visual a cura del Movimento Creative Label.