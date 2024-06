"Cento storie per cento canzoni", Luca Barbarossa in concerto a Perugia

Anche Perugia fra le tappe del nuovo tour di Luca Barbarossa che, dopo aver conquistato il pubblico dei lettori con “Cento storie per cento canzoni” (giunto alla terza ristampa a un mese dalla pubblicazione per La Nave di Teseo) porta il suo progetto in teatro. L’appuntamento è per il 16 novembre all’auditorium San Francesco al Prato nell’ambito della stagione promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

Con lo spirito del cantastorie, in giro nei maggiori teatri d’Italia, Barbarossa canterà e suonerà dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconterà i retroscena, le curiosità che si nascondono dietro ognuna di esse, ma anche il contesto storico, legato a doppio filo con il nostro vissuto, quello che proviamo e ricordiamo attraverso ogni singola canzone. La storia della canzone passa attraverso le trasformazioni della nostra società, le battaglie per i diritti civili, le piccole grandi rivoluzioni del costume, i suoni delle diverse epoche, dal Risorgimento a oggi. Nel libro come nella scaletta del concerto i pezzi sono quelli che hanno segnato la vita del cantautore romano e la nostra, da Frank Sinatra a Vasco Rossi, da Lucio Battisti a Bob Dylan, dai Beatles a Paolo Conte, da Franco Battiato a Pino Daniele e il concerto sarà la condivisione di queste emozioni, di questi fotogrammi, di questi momenti.