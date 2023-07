Castiglione, doppio appuntamento alla Rocca: Lanzetti e Ron

Alla Rocca di Castiglione del Lago un fine settimana all’insegna della bella musica con due artisti di livello assoluto: si tratta di Bernardo Lanzetti, sabato 29 luglio alle 21:15 e di Ron che si esibirà domenica 30 alle 18.30. Entrambi i concerti sono gratuiti.

Con “Concerto Vox 50” Bernardo Lanzetti celebra il giubileo artistico, un lungo viaggio nel rock progressivo internazionale, nell’ambito di “Eventi Castiglione 2023” il vasto cartellone approntato dal Comune di Castiglione del Lago da giugno a settembre.

Per Bernardo Lanzetti, il “Concerto Vox 50” è indubbiamente il più completo e vibrante. L’artista di Casalmaggiore, che da anni ha eletto Castiglione del Lago come sua dimora principale, propone un viaggio attraverso quelle musiche che vengono definite “rock progressivo”, partendo da episodi singolari degli anni ?60, quando già i Beatles e i Procol Harum, fondendo elementi di musica classica, folk e avanguardia, aprivano la strada a gruppi poi diventati leggendari. Genesis, Jethro Tull, King Crimson, Emerson Lake & Palmer, per citarne alcuni, portarono una nuova musica fornendo ispirazione anche al “prog italiano” della PFM, Banco, Orme e altri.

A riproporre quelle musiche sarà sul palco una band eccezionale che nel corso degli anni si è guadagnata l’ammirazione del pubblico italiano e il rispetto degli artisti d’oltremanica. I “Beggar?s Farm”, capitanati dal flautista e vocalist Franco Taulino e nati come band tributo ai Jethro Tull, negli anni, dialogando con tutti i relativi e numerosi componenti del gruppo britannico compreso il leader istrionico Ian Anderson, hanno poi allargato il loro raggio d’azione duettando con il Banco del Mutuo Soccorso, i New Trolls del compianto Vittorio De Scalzi, Lino Vairetti degli Osanna e Aldo Tagliapietra delle Orme.

Bernardo Lanzetti ha scelto i Beggar?s Farm perché, personalmente, ha avuto modo di verificarne la preparazione e attitudine anche nell’eseguire le musiche della PFM, soprattutto quelle che lo hanno visto interprete e front man dal ?75 al ?78. Nel concerto in programma, Bernardo userà tutta la sua estensione vocale che supera le tre ottave, proporrà il meglio del suo repertorio di interprete internazionale, introdurrà elementi innovativi e rimarcherà i messaggi benefici della musica “dal vivo”. Proporrà anche sue composizioni “cantautorali” e altri episodi meno noti del suo excursus artistico che ha toccato anche il teatro, la poesia orale e la musica classica contemporanea ovvero la ricerca in campo vocale e strumentale.

Nel 1973, il gruppo Acqua Fragile, con Lanzetti leader nella voce e nello spirito, usciva con il primo album. A cinquant’anni da quell’esordio, l’artista celebra il suo giubileo con il Vox 50 invitando, gratuitamente, tutti i suoi concittadini alla Rocca di Castiglione del Lago.

Formazione: Bernardo Lanzetti voce; Franco Taulino flauto e voce; Mauro Mugiati tastiere, chitarra acustica, voce; Brian Belloni chitarra elettrica; Kenny Valle tastiere; Daniele Piglione basso; Riccardo Marchese batteria.

Domenica 30 luglio “Ron in Trio” arriva alla Rocca per il Festival Internazionale Green Music 2023, in un orario insolito per l’arena castiglionese ma che è diventato un classico per la bella rassegna ideata del maestro Maurizio Mastrini. Lo straordinario concerto del celebre cantautore inizierà infatti alle 18.30, sempre con ingresso gratuito.



Durante la sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti: due “Premi Lunezia”, il “Venice Music Awards”, il Premio della Critica '”Mia Martini” e il “Premio 'Bindi”'. Nel 1996, in coppia con Tosca, ha vinto il Festival di Sanremo con il brano “Vorrei incontrarti fra cent'anni”. Arriva al Festival Internazionale Green Music, con uno spettacolo accompagnato in trio, in cui ripercorrerà tutti i suoi brani più conosciuti ed amati dal pubblico italiano.