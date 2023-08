Castiglione del Lago, “Le arie del baule” chiudono il Festival di Musica Classica

Il XIX Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago si chiude domani 31 agosto con un concerto del soprano Myung Jae Kho insieme al pianista Matteo Gobbini dal titolo “Le arie del baule”. Dopo molti anni di amicizia e concerti Myung Jae Kho, nata a Seoul in Corea del Sud ma castiglionese per scelta di vita e Matteo Gobbini, nato e cresciuto a Castiglione del Lago attualmente residente in Germania, tornano nel luogo dove tutto è cominciato per offrire un programma fatto di cavalli di battaglia, nuove scoperte ed esperimenti in un mix tra opera lirica, musica liederistica e famose colonne sonore.

Il programma prevede la celebre aria “Lascia ch’io pianga” da “Rinaldo” di Georg Friedrich Händel, “O zittre nicht” da “Die Zauberflöte” (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart e “Regnava nel silenzio” da “Lucia di Lammermoor” Gaetano Donizetti. La parte centrale del concerto è dedicata alle musiche di Ennio Morricone con il tema di “Nuovo Cinema Paradiso”, “Love affair” e “Once upon a time in the west”. Si torna alla lirica con “Una voce poco fa” da “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, “Ebben ne andrò lontana” da “La Wally” di Alfredo Catalani ed “È strano” da “La traviata” di Giuseppe Verdi; in mezzo un brano per solo pianoforte eseguito dal maestro Gobbini: “Momento musicale op. 16 n. 4” di Sergej Rachmaninov.

Matteo Gobbini nasce nel 1992 e inizia lo studio del pianoforte a soli 5 anni presso la Scuola di Musica Comunale di Castiglione del Lago. Prosegue gli studi presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, dove si diploma nel 2012 col massimo dei voti. Viene poi ammesso alla prestigiosa Hochschule für Musik “Hanns Eisler” di Berlino nella classe del maestro Fabio Bidini, con cui consegue il titolo di Bachelor of Music in pianoforte e successivamente quello di Master of Music nella classe del maestro Stefan Arnold. È stato finalista al Concorso Pianistico Internazionale “IKOF” (Fort Collins, Colorado) edizione 2012 ed ha vinto il primo premio all’edizione 2015 del concorso pianistico internazionale “Lia Tortora” di Città della Pieve. Ha ricevuto preziosi stimoli artistici durante la sua formazione grazie al contatto musicale con personalità come Tabea Zimmermann, Antje Weithaas, Claudio Martinez-Mehner, Eldar Nebolsin, Orazio Maione; ha suonato per diverse associazioni in Italia e all’estero tra cui la “Berliner Philharmonie”, la “Società Dante Alighieri” in Svizzera, il “Festival dei due Mondi” di Spoleto, il “Cantiere Internazionale d’Arte” di Montepulciano, “Arts for Education” a Tbilisi (Georgia), il “Festival Internazionale Giovani Concertisti” di Castel Rigone. Dal 2014 al 2018 è stato pianista accompagnatore della classe di interpretazione d’opera del soprano Julia Varady - Fischer Dieskau presso la Hochschule für Musik “Hanns Eisler”. Risiede attualmente a Karlsruhe (Germania), dove sta frequentando il master specialistico in Musica da Camera presso la Hochschule für Musik.



Il concerto inizierà alle 21:15, ingresso a 5 euro. Informazioni al numero 075 9651099 (dalle 10 alle 14 e dalle 15:30 alle 19) e nel sito www.palazzodellacorgna.it