Carmen Consoli torna in Umbria, appuntamento a Suoni Controvento

Mentre cresce l’attesa per “Terra ca nun senti”, il grande evento di Siracusa, Carmen Consoli annuncia il suo ritorno live in estate, con un doppio tour che attraverserà tutta l’Italia, promossi da Otr Live. Eclettica e dalle mille anime musicali, l’artista sarà protagonista nei mesi estivi di due tournée differenti che si intrecceranno e alterneranno, mostrando il suo sangue rock e il suo spirito più acustico. In duo con Marina Rei alla batteria, il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina macineranno chilometri di rock tra i palchi dei grandi festival estivi.

Magnetica e penetrante, la cantantessa sarà contemporaneamente anche in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live che importerà un’atmosfera più intima, scivolando verso un registro d'intensità sorprendente. Proprio nell'ambito di questo giro di live, la Consoli farà tappa anche in Umbria nell'ambito dell'edizione 2023 di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Umbria, il 12 agosto nello splendido scenario di Valsorda, a Gualdo Tadino. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino.

"Come ogni anno il primo grande evento ad essere annunciato è l’appuntamento con il festival Suoni Controvento - commenta Barbara Bucari, assessore comunale alla Cultura - Siamo soddisfatti di essere riusciti a rinnovare l’impegno con l’organizzazione, nonostante le mille difficoltà economiche in cui versano i Comuni a causa della recente crisi energetica. Dopo Fiorella Mannoia nel 20222, anche quest’anno abbiamo una donna. Una cantautrice impegnata da sempre nella ricerca di parole e suoni, una magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale come ha avuto da dire di lei il New York Time. Attualmente Carmen è in giro per le grandi capitali europee e toccherà la nostra città con un concerto che avrà poche date in Italia. Siamo molto Felici di poter offrire eventi di grande qualità in un mondo così impegnato a fare solo grandi numeri e soprattutto in un settore in cui, spesso, l’arte viene dopo la rappresentazione, l’immagine commerciale. Anche in questo 2023 il Comune parteciperà direttamente e indirettamente all’organizzazione di numerosi grandi eventi con artisti di fama nazionale con lo scopo di promuovere il territorio attraverso la cultura e ogni forma d’arte".