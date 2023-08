Carmen Consoli e non solo, i prossimi appuntamenti di Suoni Controvento

Prezzo non disponibile

Si fa sempre più caldo, soprattutto musicalmente, l’agosto in Umbria grazie al cartellone di Suoni Controvento che per la nuova settimana di eventi promuove ancora produzioni originali, artisti internazionali e big della musica italiana. Gli itinerari estivi di cultura sostenibile del festival di arti performative dell’Umbria promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, continuano a raccontare l'Umbria più vera andando nei territori e facendo emergere aspetti legati all'ambiente, a luoghi caratteristici ma anche inusuali della regione.

Sul fronte della programmazione quest'anno il festival ha aumentato il numero di artisti stranieri ospiti. Dopo il recente live di Goran Bregovic che ha entusiasmato le tante persone accorse alla Rocca di Assisi, ora in arrivo c’è Lady Blackbird. Il 10 agosto alle 21 a Villa Fabri di Trevi è quindi attesa la poliedrica artista americana, nuova voce del panorama jazz che salirà sul palco con il suo stile carico di un’intensità emotiva impareggiabile. Marley Munroe, nome di battesimo dell’artista, ha debuttato con l’album “Black Acid Soul”, prodotto da Chris Seefried e suonato da una super band che comprende l’ex pianista di Miles Davis Deron Johnson. Presenta un nuovo approccio al tipico idioma vocale jazz, grazie ad una voce audace e inconfondibile. Opening e chiusura a cura di Janky Groove e Boogaloo (Tangram live set evento SCVslow). Per l’occasione, momento di degustazione di vini a cura del Movimento Turismo del Vino Umbria. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Trevi e la Direzione Regionale Musei Umbria. Prevendita su circuito TicketItalia.

L’undici agosto in Valsorda (Scheggia) Wisteria Jazz Duo (Arianna Ciotti voce e Matteo Ambrosi chitarra) con musiche di Esperanza Spalding, Coleman Hawkins, Richard Rodgers, Lorenz Hart, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Joe Pass, Freddie Hubbard, John Mayer, Thundercat, Etta James, George Gershwin, Incognito band, Stevie Wonder, Carolina Bubbico, Tosca, Gabriele Mirabassi, Jeff Lorber, Antônio Carlos Jobim. Evento SCVslow realizzato in collaborazione con il Comune di Scheggia e il Conservatorio Morlacchi di Perugia. Ingresso libero.

Sabato 12 agosto alle 14.30 alle grotte del monte Cucco tra Sigillo e Costacciaro spettacolo con escursione in grotta “Margherita e il Diàntene”, progetto teatrale di e con Giulia Zeetti. Evento SCVslow realizzato in collaborazione con i Comuni di Sigillo e Costacciaro e l’associazione TraMontana. Informazioni e prenotazioni: 351 282 7335

Alle 17.30 al pianoro del laghetto di Valsorda (Gualdo Tadino) sarà la volta dell’atteso concerto di Carmen Consoli, tappa umbra del tour della cantautrice, in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino per un live che importerà un’atmosfera intima, scivolando verso un registro d'intensità sorprendente. Magnetica e penetrante, eclettica e dalle mille anime musicali, l’artista sarà protagonista di un live che mostrerà il suo sangue rock e il suo spirito più acustico. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Sempre il 12 agosto ma alle 21 nell’Abbazia di Sitria a Scheggia e Pascelupo “Encuentro!” del Trio Borges, una produzione originale al debutto: Katerina Ghannudy (canto e arpa), Mosè Chiavoni (clarinetto e clarinetto basso), Lincoln Almada (arpa paraguaiana e percussioni). Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Scheggia e Pascelupo. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il 13 agosto alle 6 al Parco Eolico di Cima Mutali a Fossato di Vico concerto all’alba con Simone Zanchini, fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale che si muove con la stessa maestria tra musica classica, contemporanea, jazz e incursioni extra colte. Evento SCVslow realizzato in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico, Maja Trek and adventures e Tramontana guide dell'Appennino. Prevista anche un’escursione in notturna. Ingresso libero.