A Cannara una notte rock all'insegna di Vasco con il suo chitarrista Andrea Braido e la cover band AnimaKom

Chi non ama almeno una canzone del sempre verde Vasco Rossi? Allora per chi vuole divertirsi con il repertorio della più lungeva rock star italiana, venerdì 23 luglio alle 21.45 a Cannara, ci sarà una serata da non perdere: una notte rock con uno degli storici chitarristi che hanno accompagnato il rocker di Zocca. Andrea Braido sarà, infatti, sul palco con gli AnimaKom, nota cover band del cantante.

Un piacevole bis della serata già andata in scena con un grandissimo successo sempre a Cannara nel settembre 2019. L’esibizione si terrà presso il Parco XXV Aprile nell’ambito dell’Onion summer village con l’organizzazione di Roberto Damaschi e il patrocino dell’amministrazione comunale di Cannara.