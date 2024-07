Cambio Festival 2024 torna nel centro di Assisi con un gala di danza e il concerto di James Senese

Dopo il successo delle serate a Palazzo di Assisi chiusesi con l'omaggio degli Sparring Partners a Paolo Conte, Cambio Festival è pronto a tornare nel centro storico di Assisi, con due date di grande prestigio in una delle location più suggestive della città serafica, l’abbazia di San Pietro. Il primo appuntamento, il 17 luglio alle 21.45, è realizzato in collaborazione con Rondine – Balletto di Assisi, un Gala di danza che per i “ballettomani” è un prezioso appuntamento per assecondare l’amore per quell’esaltante virtuosismo esibizionistico, intrinseco all’arte del balletto. Per i neofiti, l’occasione di scoprire i brani più belli e noti del repertorio ottocentesco e novecentesco, grazie a principal dancer, solisti e coreografi provenienti dal Luxembourg Ballet Company, il National Opera of Ukraine, il Semperoper Ballet di Dresda, l’Opera National de Bordeaux, il Balletto del Sud diretto da Freddy Franzutti e altre affermate realtà italiane.



A seguire, uno degli appuntamenti più attesi di Cambio Festival, il concerto di James Senese previsto per il 18 luglio sempre alle 21.45. Napoletano classe 1945, all'anagrafe Gaetano Senese, è tra i sassofonisti italiani più noti a livello mondiale e la sua musica spazia tra jazz, rock, soul e funky. Nel 1990 all'Apollo Theater di New York fu definito dagli statunitensi 'Brother in soul', appellativo riservato ai grandi artisti. Negli anni Sessanta e Settanta è stato uno dei padri fondatori del movimento musicale ‘Neapolitan power’ e ha fondato diversi gruppi tra cui ‘Napoli Centrale’ di cui è ancora il leader. Durante la sua lunga carriera ha collaborato con prestigiosi artisti tra i quali Gil Evans, Art Ensemble of Chicago, Steve Thorton, Lester Bowie, Don Moye, Roberto De Simone, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile. Questo appuntamento è realizzato in collaborazione con Fineco Bank.

Agosto sarà infine il mese delle “collaborazioni fuori porta”, e tutte gratuite. Si parte il 9 a Piandarca di Cannara con Enrico Pieranunzi in trio e le musiche di Gershwin. Il 28 agosto a Spello, alle Torri di Properzio, è la volta di Lorenzo Bisogno 4tet feat. Cosimo Boni e Massimo Morganti. Il 31 agosto a Villa del Boccaglione a Bettona, gran finale con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra.