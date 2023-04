Calibro 35 all'Urban, il Riverock winter va avanti

Tutto pronto all'Urban Club di Perugia per ospitare venerdì 14 aprile alle 22, nell'ambito dei live di Riverock winter edition, promosso dall’omonima associazione, "Calibro 35 plays Morricone" tappa del nuovo tour primaverile dei Calibro 35.

Un ritorno attesissimo dalla stessa band e dai fan che non li vedono in questa dimensione dal 2020, quando il tour europeo era stato interrotto a causa della pandemia. È stato così spontaneo per i Calibro tirare le fila dopo questi tre anni di attività (dallo spin off dell'ultimo album "Post Momentum" alla colonna sonora della serie tv "Blanca", fino a "Scacco al Maestro") e riprendere in mano il discorso, chiedendosi: «Dove eravamo rimasti?», da cui prende il nome il tour.

L’unica risposta possibile sarà quella che si potrà ascoltare sul palco: i Calibro 35 ritornano infatti alle origini, coi loro strumenti vintage, come non li si vedeva da un po’ di tempo, per suonare un repertorio lungo ormai quindici anni ma anche nuovi brani inediti.