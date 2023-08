Bologna Piano Trio in concerto a Castiglione del Lago per il Festival di musica classica

Al Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago mercoledì 30 agosto è la volta del “Bologna Piano Trio”: tre pianisti, tre amici, tre docenti del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna. Nello splendido scenario della Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna fantasie originali per pianoforte a sei mani su temi di altri autori e brani per piano solo o duo pianistico.

Patrizia Prati da molti anni si esibisce come solista nelle sale da concerto di città italiane ed europee e in America Latina, dove nel 2004 il Comune della città di Sertaozinho, nello stato di Sao Paulo in Brasile, l’ha coinvolta in qualità di “madrina” nella creazione della Scuola di Musica della città. Negli studi pianistici, i suoi maestri sono stati Giancarlo Cardini, Aldo Ciccolini e Andras Schiff. Ha vinto il X Concorso Amici di Castel S. Angelo di Roma e ha ottenuto premi ed è stata finalista in altri concorsi pianistici nazionali e internazionali tra cui quelli di Como, Paularo (Premio Mozart), Savona e Calgary (Canada). Ha inciso per le etichette Phoenix, Aura e Alfa Music. Appassionata di linguistica e traduzione, ha conseguito un dottorato internazionale all’Università Autonoma di Madrid con una tesi sulle traduzioni italiane del Don Chisciotte di Cervantes. Collabora come docente e come pianista nelle Università Comillas e Autonoma di Madrid. È docente di pianoforte al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna.

Luisa Fanti, diplomata in Pianoforte e in Musica Jazz presso il Conservatorio di Bologna, ha conseguito il Diploma di Alto perfezionamento in Musica da Camera (due pianoforti) presso l’Accademia Internazionale Pianistica di Imola e la Laurea in Discipline Musicali (indirizzo solistico) presso il Conservatorio di Parma. Primo premio nei concorsi internazionali di “Saludecio”, “Forgione”, “Marktdoberdorf” (in Trio pianistico), ha ottenuto altri premi in formazioni cameristiche. Da anni svolge intensa attività concertistica sia da solista che in formazioni cameristiche e con orchestra in Italia, Grecia, Russia, Bulgaria, Germania, Svizzera, Austria, Belgio, Spagna, Francia e Portogallo. Ha fatto parte del Baynov Piano Ensemble. Membro di Giuria in concorsi pianistici, è anche membro della Piano Duo Association di Tokio. Ha inciso per la Dynamic l’integrale per quattro mani e due pianoforti di Dmítrij Šostakóvi?. È docente di pianoforte al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna.

Luigi Caselli è nato a Bologna e si è diplomato col massimo dei voti sotto la guida di Luigi Mostacci presso il Conservatorio di Bologna. Si è perfezionato successivamente con Vitali Margulis in Germania. Sin da giovanissimo ha svolto un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero come solista, in diverse formazioni cameristiche e con orchestra esibendosi anche per la televisione italiana e per Radiotre. È risultato vincitore di numerosi premi in diversi concorsi nazionali e internazionali come il “Cortot” di Milano, il “Canals” di Barcellona e il “Viotti” di Vercelli. Dal 1991 è membro del Baynov Piano Ensemble, originale formazione di pianisti con cui ha inciso svariati CD e DVD. Nel 2016 ha registrato per l’etichetta Bongiovanni un CD per pianoforte solo interamente dedicato ad Aleksandr Skrjabin. Dal 2019 è docente di ruolo presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.



Il concerto inizierà alle 21:15, ingresso a 5 euro. Informazioni al numero 075 9651099 (dalle 10 alle 14 e dalle 15:30 alle 19) e nel sito www.palazzodellacorgna.it