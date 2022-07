Venere in Jazz, a Bastia Umbra concerti tutti al femminile

Chiara Pettirossi e Rachele Fogu con “Voce di donna”, Greta Panettieri Quartet, una delle voci più affascinati del jazz italiano. E poi, ancora, un’esplosione di energia, swing ed elegante alchimia con la Perugia Big Band.

Sono i concerti centrali della prima edizione di #VenereInJazz, festival musicale e non solo tutto al femminile, che si terrà a Bastia Umbra il 29, 30, 31 luglio..

Sarà un viaggio musicale attraverso i brani resi celebri dalle “Signore del jazz? internazionale e italiano. Dagli anni '40 ai giorni nostri, reinterpretati in chiave jazz-fusion. Le donne sono e saranno le protagoniste di questo viaggio musicale" dice Marcello Migliosi, fondatore e direttore artistico di Venere in Jazz

Si comincerà il 29 luglio con “Voce di Donna”, con Chiara Pettirossi (voce) e Rachele Fogu (chitarra e loop station). Il concerto è previsto sul sagrato della chiesa delle monache Benedettine diSant’Anna in piazza Umberto I, 25, alle 21,30.

Il 30 luglio sempre alle 21,30 al Prato dei Bastioni, il Greta Panettieri Quartet. Greta è una delle voci più affascinanti del panorama italiano e internazionale del jazz. Musicista, cantante,compositrice, è anche e autrice di testi per artisti come Toquinho, Gegè Telesforo e Ainé. La cantante romana – umbra di adozione – salirà sul palco con Andrea Sammartino al pianoforte, Daniele Mencarelli al basso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Tra i concerti “In giro per Bastia”, il 30 - in diverse location della città – suoneranno Little Blue Slim & Mrs Slim, con Mauro Magrini e Arianna Fiandrini – ore 20 piazza Umberto 1 sagrato della chiesa delle Monache Benedettine. In contemporanea il “CrossOver Duo”, con Fiorella Dipentima e Cesare Vincenti. Il duo suonerà in piazza Mazzini nell?angolo ex bar Lolli.

Anna Panzanelli con “Inchiostro”, insieme a Ruggero Bonucci (basso elettrico), canterà e suoneranno in piazza Cavour a partire dalle 20 di sabato 30 luglio. Joy Grifoni (contrabbasso e voce) e Manuel Magrini (pianoforte) saranno i protagonisti del quarto concerto in largo Lancetti, sempre il 30 luglio dalle 20 con il progetto “PureJoy”. Sempre sabato 30 luglio ma con inizio alle 17,30 – sala delle Monache Benedettine di Sant’Anna -,il concerto per pianoforte classico di Gaia Patasce – con musiche di Rachmaninoff Op.23 n. 5 e Brahms rapsodia n.2 Op.79 – precederà la presentazione del libro “Prima del buio in sala”. La giornalista Morena Zingales intervisterà l’autrice del romanzo, Viviana Picchiarelli.

La giornata sarà chiusa, come già scritto, dal concerto di Greta Panettieri Quartet alle 21,30. L’ultima tappa della prima edizione di #VenereInJazz è affidata alla “Perugia Big Band, specialguest Manuel Magrini (pianoforte) e Lorenzo Bisogno (sax). Il 31 luglio a partire dalle 21,30 sempre dal prato dei Bastioni, Silvia Pierucci con una band composta da 21 musicisti rievocherà le atmosfere swing delle grandi orchestre americane degli anni ‘30 – ‘60, sublimata dall’esecuzione dei grandi standard internazionali.v