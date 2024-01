"Medici per caso" in concerto per gli eventi di solidarietà di Bastia Umbria

Con “La Musica del Cuore” sabato 13 Gennaio 2024 a Bastia Umbra tornerà una grande serata di musica e solidarietà, una formula che ha riscosso grande successo di partecipazione ed emozione nella prima edizione grazie alla disponibilità del gruppo “Medici per caso” , un affiatato team di eccellenti musicisti per passione e medici di professione.

Oltre alla esibizione dei “Medici per caso”, il cui leader è il dottor Giulio Franceschini (voce, chitarra acustica, chitarra elettrica), la serata sarà un’occasione per rivedere insieme il gruppo degli Incas, la band degli anni ‘70 composta da Angelo Dottori, Mauro Sorbo, Paolo Ceccarelli, Ermanno Falcinelli, Lamberto Bisogno, Rodolfo Littera, Giulio Franceschini. Condurrà la serata la giornalista televisiva Manuela Marinangeli, con inizio concerto, ore 21.15.

Una esibizione arricchita dalla proiezione di video d’epoca della storica band degli Incas, una emozionante occasione per rivedere atmosfere lontane ma vicine nel cuore. Oltre ai Medici per Caso e agli Incas, tanti i nomi che si esibiranno in favore della solidarietà nella grande serata revival al Centro Congressi “L.Maschiella” presso Umbriafiere di Bastia Umbra. Grandi emozioni, revival e tanta buona musica dai Medici per Caso, dagli Incas, storico gruppo di Bastia e dalle voci soliste di Natascia Mancini, Federico Centorrino e Luisa Lombardoni. Oltre a loro altra grande musica e talenti con Luli Tunes (Luisa e Marco Lombardoni), Pyramid Quartet e Linda Loreti, la giovanissima cantante che ha conquistato Fiorello e ha cantato al programma VivaRai2.

Una serata che si preannuncia densa di emozioni e il cui ricavato andrà a favore di due importanti realtà di volontariato della nostra zona:

l’Ass. Punto Rosa, nata per seguire le problematiche delle donne operate di tumore al seno ed i loro familiari, e il Gruppo di Protezione Civile di Bastia, operativo in supporto alla popolazione in tante occasioni di necessità emergenziale. Un piccolo contributo per la partecipazione alla serata (15 euro) che ben volentieri si devolve alle associazioni che tanto fanno in ambito sociale. Il concerto inizierà alle 21.15 presso il Centro Congressi di Umbrafiere.

Prima del concerto sarà possibile partecipare a una apericena (su prenotazione) servita dal Quadrifoglio Banqueting nella hall del Centro Congressi.

Si ringraziano inoltre per la disponibilità mostrata verso l'evento Umbriafiere e Mela Pasticcerie

Per info e prenotazioni rivolgersi ai numeri:

Medici per caso 0758000308, Punto Rosa 338 7066553, Segreteria Sindaco 075 8018203, Protezione Civile 3280411077, Ufficio Stampa 075 8018318, Assessorato Servizi Sociali 3356789383, Ufficio Cultura 075 8018252/243