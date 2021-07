Auditorium Marianum, concerti di altissimo livello con la Scuola di musica diocesana Frescobaldi e non solo

Orario non disponibile

Quando Dal 28/07/2021 al 30/07/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

“Un viaggio musicale” è il titolo del concerto svoltosi domenica 18 luglio all’Auditorium Marianum di Corso Cavour a Peruiga. Straordinarie esecutrici in Duo pianistico le pianiste Gabriella Rivelli, pianista da sempre molto apprezzata e docente dei Corsi di Pianoforte, Duo Pianistico, Pianoforte contemporaneo e Pianoforte e Orchestra presso il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, e Maria Ponomaryova, giovane talento di origine ucraina, neo-laureata in Pianoforte-ramo concertistico con il massimo dei voti e menzione d’onore presso il medesimo Conservatorio.

Le pianiste hanno affrontato con grande maestria tecnica e notevole espressività un repertorio molto particolare: brani di Respighi, Sulpizi, Perrucci e Peronelli, un repertorio interamente dedicato quindi a compositori del novecento fino ai giorni nostri. Il Concerto è stato dedicato a Mons. Spingola, come ha sottolineato la Rivelli in apertura, visto il forte legame della pianista con il Direttore dell’Istituto Frescobaldi, recentemente scomparso. L’esecuzione in prima assoluta di brani dedicati alla pianista stessa da Perrucci e da Peronelli, ha trasmesso grandi emozioni e creato atmosfere molto suggestive.

La ricerca sonora di alto livello, unita ad una notevole sintonia tra le due pianiste, che si sono alternate sia a quattro mani che a due pianoforti, hanno colpito molto il numeroso pubblico presente, che ha apprezzato la particolarità del programma e la bravura delle artiste.

Prossimi appuntamenti da non perdere organizzati dall’Istituto Musicale Diocesano Frescobaldi: il 28 luglio ore 21 presso l’Auditorium con gli allievi del M° Matteucci ed il 30 luglio presso l’arena Borgobello con l’Ensemble Namaste.