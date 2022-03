Anche Ermal Meta sul Monte Cucco per Suoni Controvento 2022

Il 30 luglio Ermal Meta salirà in quota a Pian di Spilli sul Monte Cucco nell'ambito della sesta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma. «Finalmente si ritorna. Date certe e l’estate davanti. Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco. Io sarò lì e lo sarete anche voi. Tremo solo all’idea. Mi siete mancati e adesso che riesco a visualizzare quello che succederà lo sento più che mai. Si, mi siete mancati. A presto». Con queste parole Ermal Meta svela sui suoi profili social l'arrivo del "Tour Estivo 2022", prodotto e organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo, che partirà il prossimo 6 luglio da Genova, con Radio Italia come partner ufficiale. E tra le tappe ci sarà, dunque, anche l'Umbria.

Prevendite aperte su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience" Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.