Con Massimo Quarta e Alessandro Marangoni procede la stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Cucinelli

Prosegue con il concerto di Massimo Quarta, violino, e Alessandro Marangoni, pianoforte, domenica 5 novembre alle 17.30 alla Sala dei Notari di Perugia, la nuova stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Vincitore nel 1991 del Premio Paganini di Genova – terzo italiano ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento – Quarta vanta una carriera che da quasi 30 anni lo vede protagonista in Italia e all'estero come solista e direttore, ed è riconosciuto come un eccezionale interprete della musiche di Paganini, di cui ha inciso con recensioni lusinghiere per l'etichetta Dynamic i 24 Capricci op. 1 (Chandos) e i sei Concerti per violino alla guida dell’Orchestra del Teatro “Carlo Felice”di Genova. Prestigiosa carriera internazionale anche per Marangoni, che è anche il primo strumentista ad aver inciso l’integrale dei Peccati di vecchiaia di Rossini (13 CD).

Domenica pomeriggio alla Sala dei Notari di Perugia, in duo, Quarta e Marangoni proporranno un programma molto variegato, che dal classicismo di un Franz Schubert giovanile (Sonata in re maggiore op. 137 n. 1) passerà per il romanticismo di Robert Schumann (Sonata n. 2 op. 121 del 1851) e di Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Sérénade mélancolique in si bemolle minore op. 26 e Valse-Scherzo in do maggiore op. 34), fino ai virtuosismi funambolici di Nicolo? Paganini (“I palpiti”, Tema e variazioni op. 13).