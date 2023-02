Amici della Musica, doppio appuntamento a Perugia

Prezzo non disponibile

La stagione 2022-2023 de Gli amici della musica prosegue con due appuntamenti in programma, rispettivamente, l’11 e 17 febbraio.

Sabato 11 febbraio, presso il teatro della Sapienza dell’Onaosi, alle 16.30 e 18 si terrà il concerto dell’ensemble Magazzini Babàr, con Massimiliano Burini (attore), Azusa Onishi (violino), Katie Bruni (violoncello), Simone Frondini (oboe), Simone Fornaciari (clarinetto), Leonardo Ramadori e Gianluca Saveri (percussioni).

In scena “gli elementi della musica, il ritmo”, con esecuzione di musiche di Nidi, Ramadori, Haydn, Schubert, Beethoven, Mozart, Stravinsky, Tchaichovsky, Piazzolla, Bregovic.

Venerdì 17 febbraio alle 20.30 in sala dei Notari concerto del trio Debussy, con Piergiorgio Rosso al violino, Francesca Gosio al viloncello, Antonio Valentino al pianoforte.

In programma: Schumann trio in fa maggiore op. 80, Schubert trio in mi bemolle maggiore op. 100.