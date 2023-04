Alberi, jazz e musica d'autore all'Excelsior

L’attività del Teatro Excelsior di Bettona non si ferma e dopo l’ottima partenza insieme al Teatro Stabile dell’Umbria con Santo Piacere di Giovanni Scifoni, rilancia la propria proposta artistica con una serata all’insegna della musica d’autore e del jazz.

Per la prima volta sabato 15 aprile, alle 21, il Teatro Excelsior Bettona sarà il palcoscenico per Alberi, un progetto di e con Lisa Primavera, che vede coinvolti musicisti e artisti umbri di grandissimo livello, nato durante la pandemia.

“ Il progetto nasce dopo un periodo di smarrimento sociale e personale, in un contesto storico molto complicato nel quale ci siamo trovati a reinventarci e ricercare nuovi equilibri. Abbiamo sentito l’esigenza come artisti, finora impegnati nell’esecuzione di un repertorio jazzistico

internazionale, di fermarci e riportare la nostra centratura alla musica d’autore della cultura italiana, così da poterci radicare fortemente e riscoprire la libertà artistica e personale che nasce esattamente dalle proprie origini. Uno spettacolo sospeso tra musica e poesia, tra suono e lirica. Un "paesaggio in movimento"che si lascia attraversare...un viaggio onirico che inizia dalla canzone italiana d'autore nella quale affonda le sue radici e diviene espressione creativa ..."foglie al vento" nel segno di una libertà "pura", con l'ausilio dell'improvvisazione jazzistica e nel rispetto della tradizione e della cultura dalla quale proviene" spiega Lisa Primavera.

Musiche di: D’Anzi, Galdieri, Bracchi, Martino, Morra, Casini, Rava, Concato, Cammariere, Daniele, Tenco.

Con:

Lisa Primavera: voce

Riccardo Catria: tromba

Alberto Mommi: sax

Massimo Pucciarini: piano

Luca Tomassoni: contrabbasso

Claudio Trinoli: batteria

Maria Cristina Sacchetti: performer