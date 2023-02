Al San Domenico Memorie” - viaggio musicale senza tempo che accompagna i nostri giorni.

Prezzo non disponibile

E’ in programma domenica 12 febbraio, alle 17, all’Auditorium San Domenico, “Memorie” - viaggio musicale senza tempo che accompagna i nostri giorni.

Si esibiranno Les Musiciens Ecletiques, Coro Città di Bastia, Li maggiarini di Valtopina, Duo Rino e Patrizia, M. Massimo Sberna, ‘Di Venere alle 21’ Pink Floyd Tribute. Presenta Simona Fiordi.

L’ evento è promosso da Lions (Zona 9D, Lions Club Foligno, Lions Club Spoleto, Lions Club Assisi, Lions Club Gualdo Tadino) con il patrocinio del Comune di Foligno. Il ricavato dell’incasso sarà devoluto alla Lcif, la fondazione che per il sisma del 1997 ha donato fondi per la costruzione di Casa Palmas, a Foligno, e fondi per Amatrice, Norcia, Accumoli, Arquata del Tronto e Camerino.