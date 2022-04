INVIATO CITTADINO Palazzo Gallenga. L’Agimus di Silivestro offre un duo eccezionale

Palazzo Gallenga. L’Agimus di Silivestro offre un duo eccezionale: Eleonora Testa (violoncello) e Francesco Maria Navelli (pianoforte).

Due giovanissimi che hanno proposto un programma di notevole complessità: Boulanger, Debussy, Beethoven e Brahms.

Eleonora, lattata fin dall’età di cinque anni dal padre, anche lui violoncellista di rango. Dispone di un cursus honorum punteggiato di premi e riconoscimenti. Il suo percorso comprende una formazione cameristica in duo e in trio con pianoforte che la porta ad esibirsi in contesti di assoluto prestigio.

Suona lo strumento in modo commovente, tanto da aver suscitato entusiasmo generalizzato.

Anche Navelli è giovanissimo e talentoso. Numerose le esibizioni in Italia e all’estero. A Orlando, in Florida, ha eseguito la rapsodia “I got rhythm” di Gershwin. Suona in coppia col fratello Davide e con Eleonora. Ricordiamo che, durante la pandemia, il duo ha tenuto un concerto in streaming presso la stessa Aula Magna della Stranieri. Il Maestro Silivestro dovette fare una speciale pratica, data la minore età della musicista.

Un duo, questo Testa-Navelli, destinato a un sicuro successo internazionale.