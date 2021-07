Acoustic Island, a Isola Polvese arriva Lorenzo Kruger

Anche l'artista cesenate Lorenzo Kruger (ex Nobraino) sarà della partita di Acoustic Island, l'8 Luglio a Isola Polvese.

Ex frontman dei Nobraino, band cult degli anni 2000, Kruger decide di intraprendere un percorso da solista che lo porta vicino ai grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè o Paolo Conte.

Centinaia di concerti nel corso della sua carriera gli hanno fatto acquisire la capacità di intrattenere il pubblico in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento.

Tra le attività live a cui Kruger rimane più affezionato, “lo spettacolo degli scontati”, il concerto tributo a Paolo Conte con cui ha girato l’Italia collezionando più di 300 date.

Il 2021 segna il ritorno di Lorenzo Kruger con un singolo uscito nella primavera e un album che verrà alla luce il prossimo autunno.

Dopo l’uscita del suo primo singolo “Con me Low-Fi” che segna l’inizio del suo percorso solista con Woodworm, Lorenzo Kruger lancia la campagna “Spazi miei” per dare il via a una nuova fase del suo progetto.

“Spazi miei” è l’operazione manifesto con cui il cantautore cesenate sceglie di rendere l’apparato grafico del suo nuovo album una pagina bianca, convertendolo in uno spazio espositivo acquistabile in ogni sua parte. Dalla cover al booklet, dalle ante del vinile al posterino, gli spazi di Kruger sono in vendita per chi desideri apparire sul disco, in uscita per Woodworm Label il prossimo autunno. Con una operazione di wahroliana memoria, Kruger darà l’opportunità a chiunque di comparire o lasciare il proprio segno sulle grafiche del suo disco.