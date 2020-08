Al via "Accademia Isola Classica & Festival", per giovani talenti musicali tra concerti e masterclass

Con l'organizzazione dell’Associazione Musicale Seraphino (AMS) sta per partire la terza edizione di “Accademia Isola Classica & Festival”, la manifestazione dedicata alle giovani eccellenze della classica internazionale. Da domenica 30 agosto a domenica 6 settembre appuntamenti e concerti dove quattro docenti di fama internazionale – i violinisti Mi-kyung Lee e Vlad Stanculeasa, il violista Ettore Causa e il violoncellista Antonio Lysy – affiancheranno nel loro percorso di perfezionamento ben dodici giovani musicisti talentuosi provenienti dai migliori conservatori di nove Paesi, per incantare il pubblico in quattro concerti gratuiti e numerose sessioni di studio di rara intensità. Domenica 30 agosto alle 20 nella Chiesa San Salvatore l’inaugurazione con il concerto del mezzosoprano svedese Charlotte Hellekant. Venerdì 4 settembre il concerto “250 anni di Beethoven” con i Maestri dell’Accademia. Per chiudere nel segno dell’eccellenza sabato 5 e domenica 6 settembre i “Quartetti per Archi dell’Accademia” con i giovani talenti in concerto.

L'edizione 2020: per il futuro della musica e la riscoperta di Isola Maggiore. “Accademia Isola Classica & Festival” torna quest'anno con una doppia missione coraggiosa: non lasciare soli i giovani musicisti che, durante questo anno difficile, si sono ritrovati ad affrontare lo studio in solitaria, a causa dell'emergenza da Covid-19 e sostenere il loro percorso verso il professionismo con un'azione concreta; contrastare il progressivo abbandono che sta colpendo uno dei luoghi più belli del Centro Italia, l'Isola Maggiore del Lago Trasimeno, in Umbria.