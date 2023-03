A tutto chitarra con i 40 fingers, appuntamento a Trevi

Mercoledì 29 marzo alle 21 al teatro Clitunno di Trevi si va sulle note dei 40 Fingers che, con oltre 90 milioni di visualizzazioni su Youtube e Facebook, sono tra i nuovi fenomeni crossover acclamati in tutto il mondo. In scena un favoloso quartetto di chitarre nato nel 2018. Ognuno di loro con una forte influenza musicale e un background diverso, i 40 Fingers esplorano nuovi suoni all'insegna del fingerpicking combinato con il loro stile unico, che offre uno straordinario repertorio di famose canzoni rock/pop sapientemente arrangiate per quattro chitarre (da Queen ai Toto, dai Dire Straits a Eric Clapton, da Astor Piazzolla ai Beatles).

L’evento, che rientra nel format “Foyer on air”, si realizza in collaborazione con il Comune di Trevi. Prevendite su circuito TicketOne