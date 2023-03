"A trip to the Moon", nuovo "paesaggio" per le Idee Musicali

Per “Paesaggi”, tema cardine della VI edizione di “Idee Musicali”, la rassegna concertistica organizzata dall’associazione “Gli Insensati”, domenica 5 marzo, con inizio alle 18, terzo appuntamento con “A trip to the Moon”, un “cine-concerto” interamente dedicato alla Luna, ideato dal “Billi Brass Quintet” per celebrare il cinquantenario dello sbarco dell’uomo sul nostro satellite.

Lo spettacolo, a metà fra cinema e musica, prevede la proiezione, con sonorizzazione dal vivo, di “Le voyage dans la Lune”, il celeberrimo e iconico capolavoro del cinema muto del maestro Georges Méliès: girato nel 1902 è considerato il primo film di fantascienza della storia ed è ispirato al profetico romanzo di Jules Verne “De la Terre à la Lune” scritto nel 1865 che anticipa le prime fasi dello storico allunaggio avvenuto realmente nel 1969. Il film, proiettato nella sua originale versione a colori, dipinto a mano fotogramma per fotogramma, viene accompagnato dal Billi Brass Quintet con una colonna sonora inedita e composta esclusivamente per il gruppo da David Short, ex trombettista dell’Orchestra Rai di Roma e ora compositore celebre e stimato a livello internazionale. Segue poi un itinerario musicale che vede proprio la Luna come protagonista e spazierà dalla musica classica al jazz fino alla musica rock, pop e le colonne sonore del grande cinema.

Tutta la rassegna “Idee Musicali 2023” ci accompagna in un viaggio alla scoperta di scorci e vedute anche molto distanti tra loro.

“A trip to the Moon” vide la sua prima esecuzione alla serata di apertura dell’edizione 2018 del “Corciano Festival” ricevendo un acclamato consenso. Negli anni successivi sono seguite numerose repliche in vari festival, fra cui il “Chigiana International Festival & Summer Academy” di Siena, il “Festival per le Orchestre Giovanili Giardini La Mortella” di Ischia, l’“Ecosuoni sulla Francigena” di Terracina, il “Festival Internazionale Giovani Concertisti” di Castel Rigone, Il “Festival delle Corrispondenze” di Monte del Lago di Magione e il “Festival Frascati Scienza” in collaborazione con la “Scuola Popolare di Musica di Testaccio”. Negli spettacoli di Siena e Castel Rigone lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione, rispettivamente, con l'Osservatorio dell'Università degli Studi di Siena e l'associazione astrofili “Paolo Maffei” di Perugia. Dopo il concerto, grazie alla strumentazione astronomica messa a disposizione dall'Università e dall'associazione “Paolo Maffei”, il pubblico ha avuto la possibilità di godersi l'osservazione dal vivo della Luna e delle stelle.

La cornice del “cine-concerto” di domenica 5 marzo, e di tutta la rassegna, è la Sala della Musica “Franco Marchesini” di Castiglione del Lago, che ha ospitato tutte le varie edizioni, presso la sede della Scuola di Musica del Trasimeno, che costituisce il saldo legame tra le origini dei tre ideatori Damiano Babbini, Catherine Bruni e Margherita Sanchini e il festival “Idee Musicali”. Saranno circa 45 minuti di musica effettiva, esclusi naturalmente i “fuori programma” e gli eventuali bis. Si parte con la proiezione de “Le voyage dans la Lune” di Georges Méliès con musica di David Short (15 minuti); poi “Fantasy” di Richard Strauss e John Williams, “Moonlight serenade” di Glenn Miller , “Stardust” di Hoagy Carmichael, “Moon river” di Henry Mancini, “Fly me to the Moon” Bart Howard, “La voce della Luna” di Nicola Piovani, “Stella by starlight” di Victor Young, “Moon of Alabama” di Kurt Weill e Jim Morrison e infine “Luna Pop” di autori vari.

Il prezzo del biglietto dei concerti è fissato a 10 euro, mentre il biglietto ridotto, per minori di 12 anni e allievi della Scuola di Musica del Trasimeno, costa 5 euro.

La rassegna “Idee Musicali” è patrocinata dal Comune di Castiglione del Lago e sostenuta da “Libri Parlanti Books & Coffee”, “Marco Faleburle Professional Hair Team”, “Perceval Pizzeria-Pub”, “Arcuri & Burico” e “Marchettini Gioielli & Casa”. Per domande e informazioni: insensati@yahoo.com, www.insensati.com e ai numeri telefonici 3391222159 e 3494004620.