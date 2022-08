A Paciano il Blues di Rowland Jones

L’estate di Paciano continua ad offrire interessanti spunti musicali. Venerdì 26 agosto alle 21 in Piazza della Repubblica sarà la volta del blues contemporaneo di Rowland Jones, una gallese che si è trasferito in Italia negli anni '90 con sua moglie Lesley scegliendo di vivere nel piccolo borgo sulle colline del Trasimeno dove ha iniziato a a comporre la sua musica concentrandosi sul blues. Dalla sua base in Umbria Rowland ha suonato in tutta Italia - dalla Lombardia, alla Calabria, alla Sicilia. Ha anche suonato in diverse occasioni per Trasimeno Blues, sia come solista che con musicisti Guido Pietrella, Gianluca Meconcelli, Enrico Giovagnola e Giacomo Rossetti. "Un grande narratore e autore affermato che mescola tutti i sapori della musica radicata nel blues, disseminati di Soul e Americana" scrive di lui Blues Matters Magazine. "Sono felicissimo di essere stato invitato da La Sosta di Giano a suonare nella mia città adottiva! - ha affermato con soddisfazione Rowland - La pandemia ha impedito a Lesley e me di tornare a Paciano per un lungo periodo, e spero sinceramente che questo ritorno segni una nuova era, per esibirmi più frequentemente, oltre che rivedere tanti amici, godere del magnifico paesaggio, e dell'ottima cucina!'