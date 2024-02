Sacred Noise, tra jazz e psichedelia la violista Catherine Graindorge

Manca ormai poco per l’avvio, anche nel 2024 e per il 9° anno consecutivo, di una delle rassegne musicali ormai più longeve di Perugia e dell’Umbria e molto seguita anche da un pubblico proveniente da fuori regione.

Il primo concerto della nuova stagione di Sacred Noise è quello in programma venerdì 23 febbraio (ore 21.15) all’Auditorium Santa Cecilia di Perugia con Catherine Graindorge. Suonerà in duo con Simon Ho (tastiere, elettronica).

La violinista, violista, compositrice musicale e attrice belga, anche frontwoman dei Nile On WaX, può vantare una carriera solista di successo e impressionanti collaborazioni con Iggy Pop, John Parish, Nick Cave, Hugo Race, Debbie Harry, Warren Ellis e Mark Lanegan. La sua è una musica senza genere, un labirinto di suoni intenso e nebuloso, a metà strada tra il jazz (oscuro), il post-rock e la psichedelia, perfetta per una colonna sonora da sogno come per un film di David Lynch. Nel 2012 esce il suo primo album “The Secret of us all”, nel 2021 il suo secondo album solista “Eldorado” su Glitterbeat Records, registrato a Bristol con il leggendario John Parish, qui produttore ma anche musicista. Nel settembre 2022 ha pubblicato “The Dictator”, un EP di 4 tracce con Iggy Pop come ospite, su Glitterbeat Records. Nel 2024 è in uscita il suo quarto album “Song for The Dead”.

Biglietto 14 euro. Aperte le prevendite su Diyticket:

https://www.diyticket.it/events/Musica/15468/catherine-graindorge-sacred-noise-.

La musicista sarà quindi la prima ospite di Sacred Noise che dal 2015 racconta la scena musicale internazionale ed italiana indipendente, non mainstream, rassegna che nasce da una costola più articolata del Bar Chupito un luogo di proposta e partecipazione musicale che ha visto passare nell’arco di 15 anni tutti i principali musicisti italiani della scena underground e molti internazionali. Sacred Noise racconta anche i luoghi culturali più nascosti e a volte dimenticati, scegliendo sempre location suggestive per proporre la sua offerta musicale.

La rassegna anno dopo anno si sta quindi caratterizzando sempre più per la sua capacità di unire concerti di musica contemporanea e luoghi di importanza storico-artistico di Perugia e non solo. Tra i precedenti concerti ricordiamo anche quelli di Saroos, Nadah El Shazly, “Mai Mai Mai”, Alfio Antico, Hackedepicciotto, Golden Dawn Arkestra, Al Doum & The Faryds, Idris Ackamoor e The Pyramids.