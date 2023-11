Mariangela Vacatello, Orchestra da Camera di Perugia e Luis Gorelik per il debutto del Cucinelli

Solomeo la nuova stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Domenica 12 novembre, alle 17.30, protagonisti la pianista Mariangela Vacatello insieme all'Orchestra da Camera di Perugia, diretti per l'occasione da Luis Gorelik. In programma il Concerto op. 54 per pianoforte di Robert Schumann e la Sinfonia “Italiana” di Felix Mendelssohn.

Distintasi fin da giovanissima in prestigiosi concorsi internazionali – come il Franz Liszt di Utrecht e il Reine Elisabeth di Bruxelles – Vacatello si esibisce regolarmente con le maggiori orchestre nazionali e recentemente ha inciso l’opera pianistica integrale di Ginastera (per Brilliant Classics), della Sonata op. 58 di Chopin e delle Kreisleriana di Schumann e l’integrale delle Sonate di Skrjabin (entrambe per Stradivarius).

Con la pianista, docente al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia e nuova direttrice artistica del prestigioso Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, l'Orchestra da Camera di Perugia, reduce da un'intensa estate di concerti in prestigiosi festival del Paese. Dirigerà il Maestro argentino Luis Gorelik, artista dall'importante carriera internazionale e dal repertorio versatile che l'ha visto condurre sia concerti sinfonici che rappresentazioni di opere liriche.