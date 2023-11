Luciano Ligabue fa ballare "sul mondo" il PalaBarton

Luciano nazionale si conferma in grande forma. Sul palco del PalaBarton per la prima delle due serata del tour invernale, Ligabue porta vecchi, anche vecchissimi, successi e nuove hit per scaldare un palazzetto di appassionati pronti a saltare con lui e la sua band. Uno spettacolo di suoni e immagini, suggestioni e "sogni di rock 'n' roll". Come quello dei Fast Animals & Slow Kids, "di Perugia" come ricorda a ogni live il frontman Aimone Romizi, questa sera sul palco con il Liga per riproporre dal vivo la collaborazione che li ha portati a fare insieme il singolo "Il tempo è una bugia". Poi, per ricevere l'applauso del pubblico, sale il resto del gruppo, concreta realtà del rock italiano, che lo stesso Ligabue non manca di sottolineare.

E' la sorpresa perugina di uno spettacolo che cambia ogni sera, assicura Luciano Liguabue. Domani sera si replica e ci sarà da saltare ancora.