Tutto pronto in Basilica per il Concerto di Natale

Si terrà sabato 16 dicembre il XXXVIII Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco in Assisi. L’evento verrà registrato alle 11 nella chiesa superiore e sarà trasmesso il 25 dicembre su Rai1 e in Eurovisione alle 12.25 dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre. Sarà il tenore americano Charles Castronovo a partecipare al concerto diretto dal maestro David Giménez con l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, il primo flauto Alberto Barletta, il Coro maschile “Coenobium Vocale” e il Coro “I Piccoli Musici”.

L’evento sarà aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento fra Marco Moroni, e sarà trasmesso anche in replica alle 21.15 del 25 dicembre su Rai5.