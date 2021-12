Il 10 dicembre ultimo appuntamento 2021 con il Jazz Club Perugia: in concerto il trio di George Cables con Piero Odorici

Ultimo appuntamento perugino del 2021 del Jazz Club Perugia prima di spostarsi a Orvieto per Umbria Jazz Winter: sarà il trio di George Cables ad esibirsi il 10 Dicembre, all'Hotel Sina Brufani (Sala Raffaello, ore 21,30). Si tratta di un vero avvenimento, perché Cables può essere considerato a buon diritto un monumento del jazz moderno.

Nella sua lunga carriera questo newyorkese oggi settantaseienne ha suonato, dal vivo e in studio, con Sonny Rollins e Joe Henderson, Woody Shaw e Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson e Dizzy Gillespie. Straordinaria è poi la sua “collezione” di batteristi: Art Blakey, Max Roach, Roy Haynes, Tony Williams. Due partnership restano però centrali: il quartetto di Dexter Gordon e quello di Art Pepper, di cui Cables fu senza dubbio il pianista preferito. “Mr. Beautiful”, lo chiamava Pepper. La loro collaborazione è documentata da una serie di dischi Contemporary e Galaxy, tra cui l’ultima sessione in studio, in duo, del grande alto sassofonista: un testamento artistico da condividere con un compagno fidato.

Negli ultimi anni Cables suona da solo, con il proprio trio o con formazioni più estese, oltre a svolgere attività didattica in programmi di formazione per giovani musicisti. E pensare che la sua prima educazione musicale fu con la musica classica, non con il jazz. Ma la libertà e la potenza espressiva della musica afroamericana presto lo conquistarono. Più che i pianisti, le sue principali influenze furono icone come Miles Davis e Coltrane, le loro innovazioni e come gestivano le band. Formatosi alla scuola dell’hard bop, Cables ha sempre conservato una grande curiosità per l’evoluzione del jazz e l’interesse nei confronti dei più giovani. Un classico, dunque, ma anche un artista originale e mai in stand by. Insieme al trio c’è un musicista molto noto al pubblico italiano, il sassofonista bolognese Piero Odorici, membro del quintetto protagonista delle jam session notturne delle ultime edizioni di Umbria Jazz.