Amici della Musica di Perugia: biglietti a prezzi scontati del 40% per Stagione Concertistica 2020-2021

Dopo l’interruzione forzata e imprevista della Stagione musicale 2019/20 causata dalla pandemia, gli Amici della Musica e la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli si presentano al loro pubblico annunciando per il momento, il calendario dei concerti per i mesi di Novembre e Dicembre 2020. L'incoraggiamento arriva infatti dalla risposta degli ascoltatori, che hanno assistito e apprezzato, lo scorso settembre, alla Sagra Musicale Umbra.

Il primo concerto della Stagione si terrà all’Auditorium San Francesco al Prato, concesso dal Comune di Perugia per questa importante occasione, prevista per domenica 8 novembre 2020 alle ore 17:30.

Gli altri concerti si terranno nella Basilica di San Pietro, nel Teatro Morlacchi e nella Sala dei Notari, mentre il primo concerto della Fondazione Cucinelli avrà luogo nel Teatro di Solomeo a porte chiuse, trasmesso in diretta «streaming».

Ci sarà anche lo spazio intimo dell’Ex Ospedale Fatebenefratelli, con la prosecuzione del Festival «Orizzonti» a cura di Marco Momi.

La convenzione per il lettori di Perugia Today

In attesa di conoscere la programmazione per i mesi da gennaio a maggio 2021, per i lettori di Perugia Today è stata siglata un'importante convenzione, che prevede la possibilità di acquistare i biglietti dei concerti de Gli Amici della Musica scontati del 40%. Basterà acquistarli on line a questo link.

