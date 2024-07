L'Ensemble Trobadores e St. John’s Chapel Choir Durham per Musica dal Mondo

Musica dal Mondo alla Sala dei Notari il 4 luglio propone un concerto con il St. John’s Chapel Choir di Durham è un gruppo corale misto di circa 18 studenti, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, e vanta un ampio repertorio musicale sia sacro che profano, che si esibirà con l’Ensemble Trobadores e lo studio musicale e culturale sul Medioevo e sui primi anni del Rinascimento.

Il programma prevede l’esecuzione dell’Ensemble Trobadores di Assisi di brani di:

Domenico da Piacenza Varçeppe ( De arte saltandi et choreas ducendi)

Heinrich Isaac - Ne più bella di queste (Canto delle dèe )

Oriola Pere - Trista che spera morendo finire omne dolore ( Perugia )

Guglielmo da Pesaro Petit Vriens (De pratica seu Arte tripudii vulgare opusculum)

Gilles de Binchois Filles à marier ne vous mariez ja

St. John’s Chapel Choir Durham eseguirà brani di:

W. Byrd Laudibus in sanctis

R. Parsons Ave Maria

J.Macmillan Two anthems: - O Radiant dawn, A child’s prayer –

Ch.V.Stanford Eternal Father –

M. Duruflé Quattro mottetti sulle melodie gregoriane

Ubi caritas et amor, Tota pulchra es, Tu es Petrus, Tantum ergo -

B. Gray Magnificat in Fa minor

Ch.V.Stanford Tre mottetti latini

Beati quorum via, Justorum animae, Coelos ascendit

Anonimo tradiz. Danny Boy

A gruppi riuniti

Th. Ravenscroft A round of three country dances in one

King Henry VIII Pastime with good company

Prossimi eventi

Aula Magna Università per Stranieri

Venerdì 05 luglio 2024 – ore 17:30

Recital pianistico Alessandro Mennini pianoforte

Musiche di F.Liszt, F. Chopin,A. Skrjabin, M.Ravel

Chiesa di S. Antonio abate

Domenica 7 luglio ore 18:00 Tubaductiles Concertantes Ensemble di Tromboni del Conservatorio Alfredo Casella Viaggio nella musica europea fra XVII e XXI secolo Musiche di J. S. Bach, B. Marcello, R. Wagner, G. Verdi, G. Puccini

Lunedì 8 Luglio 2024, ore 19:30

Perugia, Chiostro di San Lorenzo

Jugendorchester Biel -(Svizzera)

Musiche di J.S.Bach, F.B. Mendelssohn, L. Delibes, G. Fauré

Martedì 09 luglio - ore 19:00 Perugia – Cattedrale di S. Lorenzo Westminster Boys’ Choir Londra - Inghilterra Patrick Derham direttore Polifonia sacra