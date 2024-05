Con il cuore, in musica il messaggio di pace e solidarietà: gli ospiti

I frati del Sacro Convento di San Francesco accanto ai bisognosi in Italia e nel mondo e alle popolazioni di Gaza e Betlemme. Si apre domani, 1 giugno, la ventiduesima campagna di solidarietà di “Con il Cuore, nel nome di Francesco” per sostenere 22 progetti in 11 Paesi. Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, giovedì 6 giugno alle 21.30 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. Ad esibirsi sul palco saranno, tra gli altri, Enrico Nigiotti, The Kolors e Ricchi e Poveri. Per partecipare alla maratona solidale basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 dall'1 al 30 giugno.

"Dalla magnifica cornice della Basilica e del Sacro Convento - ha dichiarato fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento -, ancora una volta noi frati vogliamo farci tramite della solidarietà da parte di tanti amici che, con il cuore pieno di affetto, come fece e come invitò a fare san Francesco, decidono di non trattenere per sé, per andare incontro a tante situazioni di povertà e di disagio, in Italia e nel mondo. Ci aspettiamo come sempre una risposta corale, decisa, gioiosa, perché molti possano beneficiare del vostro dono".

Questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, vedrà partecipazione di persone impegnate in prima linea nell'accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà.

"Anche quest’anno - ha dichiarato padre Enzo Fortunato - siamo accanto agli ultimi, a chi non può permettersi un pasto caldo, a chi scappa dalla guerra, ai bambini che non hanno un’istruzione, a malati e anziani che non possono permettersi le cure necessarie. Ogni anno “Con il Cuore” ci permette di arrivare in ogni angolo del mondo per raggiungere gli ultimi, i dimenticati. Papa Francesco invita il popolo di Dio ad essere in prima linea sempre e ovunque, per rispondere al grido silenzioso dei poveri in Italia e nel mondo, per dare loro voce e difenderli da guerre e ingiustizie. Con il Cuore è la grande occasione per tutti noi di diventare dono per gli altri. La guerra è un atto ignobile e sporco, la solidarietà è un atto di pace che ci conduce ad un mondo più equo".