Con il cuore, padre Enzo Fortunato: "Gli italiani hanno confermato di essere sempre vicini ai poveri cristi"

"Assisi dimostra che i “poveri cristi” sono nel cuore degli italiani con un’anima bella, aperta e inclusiva. Gli ascolti lo dimostrano senza se e senza ma. La maratona di solidarietà continua con la replica di domenica 9 giugno alle 16.15 su Rai 1. Come san Francesco diciamo “finché abbiamo tempo operiamo il bene”. Da Assisi si è levato forte il grido della pace". Così il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato, commenta i risultati del grande concerto di solidarietà, andato in onda ieri sera, giovedì 6 giugno, su Rai 1.

Grande successo di ascolti per la serata, con oltre 2.700.000 spettatori, pari al 15,49% di share.

"Grazie al direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea – ha proseguito padre Fortunato –, alla grande famiglia Rai che in questi giorni, con i suoi programmi televisivi e radiofonici, ha sensibilizzato gli italiani a donare “Con il Cuore”. Grazie alle forze dell’ordine che come sempre hanno garantito lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. Grazie all’Istituto per il Credito Sportivo, a Poste Italiane ed Eni. Grazie a Carlo Conti e agli artisti. Grazie alle testimonianze che sono state portate sul palco: ci hanno fatto toccare con mano quello che accade intorno a noi".