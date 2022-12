"Comunicare la cultura, Oggi", a Perugia la presentazione del libro di Andrea Paolo Mauilini

La Biblioteca Umanistica dell'Università degli Studi di Perugia, sarà sede, il prossimo 14 dicembre, a partire dalle ore 18.30, della presentazione del libro ‘Comunicare la cultura, Oggi’. Autore è il professore Andrea Paolo Mauilini, amministratore delegato di Profili, una società di consulenza di marketing e comunicazione specializzata nel settore culturale, che annovera tra i suoi clienti alcune tra le principali istituzioni italiane e internazionali: tra gli altri, musei, mostre, teatri, istituzioni musicali, festival, grandi eventi culturali. Alcuni sistemi di comunicazione digital da lui creati hanno raggiunto rilevanza mondiale, posizionandosi ai primi posti per numero di fan o di follower. È professore a contratto di Promozione e informazione teatrale presso il DAMS di Bologna.

A promuovere l'iniziativa è ARCI Spazio Humanities A.P.S. L’evento verrà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Humanities.

Il volume 'Comunicare la cultura. Oggi', giunto alla seconda edizione, tratta come costruire una comunicazione efficace e di successo, come utilizzare al meglio strumenti fondamentali – quali quelli offerti dalla rete e dai social media – e quali strategie adottare. Approfondisce inoltre i diversi aspetti del marketing e della comunicazione, con un focus specifico su come costruire un sistema strategico di comunicazione digital, progettare e valorizzare un sito web, identificare i social più adatti alla propria realtà e utilizzarli al meglio, cercando di comprenderne gli sviluppi futuri. Il testo risulta di particolare interesse per strutture culturali, musei, teatri, festival, promotori di concerti, ma anche per chi organizza eventi e manifestazioni e per professionisti e agenzie di comunicazione. A chiusura di ogni capitolo arricchisce il volume una serie di interviste a testimoni privilegiati del marketing e della comunicazione, della cultura e non solo. Questa seconda edizione si è resa necessaria non solo per un aggiornamento su strategie e strumenti in un ambito in continua evoluzione come quello del marketing, e ancora di più della comunicazione culturale, ma soprattutto a causa della pandemia che ha colpito il mondo a partire dal 2020.

L'evento vedrà la partecipazione, affianco a Mauilini, di Maria Borio, di Gianluca Bellucci, consulente per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale e nella produzione di eventi, e Giovanni Tarpani, comunicatore esperto in promozione territoriale.

Al via il Master Textualities

La presentazione del volume sarà anche l'occasione per presentare il Master di I livello 'Textualities' e un corso di formazione intensivo della durata di trenta ore, organizzati e promossi da Spazio Humanities A.P.S in partenariato con l’Università degli studi di Perugia. Il progetto Textualities rappresenta il primo percorso di alta formazione che si rivolga alla testualità nei suoi vari ambiti d’utilizzo, da quello creativo a quello tecnico e aziendale.

Il master, di durata annuale e con sede a Perugia, sarà incentrato sulla ideazione, creazione, produzione e distribuzione del testo. Il corso si fonda sull’idea che la realtà contemporanea imponga la necessità di disporre di professionisti in possesso di strumenti di produzione e comprensione della testualità in rapporto a pratiche formative, mediatiche, commerciali, tecnico/digitali nonché a settori privati che ricorrono alla testualità, correttamente formati, capaci di svolgere sempre al meglio la loro professione, sia in ambito pubblico, sia in ambito privato.

Come tale è dunque rivolto sia ai laureati in materie umanistiche e/o scientifiche che vogliano fare della testualità l’ambito della propria professione, sia ai docenti scolastici, sia ai professionisti che vogliano aggiornarsi a tutti i livelli sulle pratiche della testualità. La formazione comprende una parte di lezioni frontali – con parte di e-learning e videoconferenza interattiva – e una parte dedicata all’esperienza di stage in realtà parteners. Si svolgerà principalmente tra Perugia e il centro convegni dell’associazione sull’Isola Polvese. Il master è sponsorizzato dalla Società Dante Alighieri che offrirà la sua sede romana per alcune delle lectiones magitrales previste dal corso.