Comune di Spoleto, quattro appuntamenti on line per celebrare la donna nella società

Tra oggi e domani gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui canali web dell'Ente: dalle donne alle istituzioni a quelle nello sport, ecco il programma

Quattro gli appuntamenti promossi dal Comune di Spoleto in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Sarà possibile seguirli in videoconferenza e in streaming nei canali social comunali l'8e il 9 marzo alle ore 16 e alle ore 18.

Il programma

Il primo appuntamento sarà con “Donne nelle istituzioni”, convegno che verrà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube del Comune (https://bit.ly/38alu7b) l'8 Marzo alle ore 16. All’incontro, che sarà coordinato dal vicesindaco e assessore alle pari opportunità Beatrice Montioni e dall’assessore alla cultura Ada Urbani, interverranno Paola Agabiti (assessore Regione Umbria), Elisa Sabbatini (sindaco di Castel Ritaldi), Roberta Galassi (dirigente scolastica), Candia Marcucci (direttore Consorzio Bonificazione Umbra) e Emilia Bellina (già Presidente del Tribunale di Spoleto).

Sempre l'8 Marzo per il progetto “Musica c’è” alle ore 18 è in programma il concerto “Women in music” dei docenti della Scuola Comunale di musica e danza “A. Onofri” con Mariangela Campoccia (soprano) e Simona Granelli (pianoforte). Il concerto verrà trasmesso nella pagina Facebook del Comune di Spoleto (https://www.facebook.com/ComunediSpoleto).

Martedì 9 marzo alle ore 16 l’appuntamento sarà con il convegno “Donne e sport: dal mito alla modernità”, anche in questo caso in diretta streaming su YouTube. Parteciperanno Beatrice Montioni (vicesindaco e assessore alle pari opportunità), Caterina Grifoni (presidente FIDAPA BPW Italy, sez. di Spoleto) e Romanella Gentili Bistoni (past president FIDAPA BPW Italy, sez. Alta Valle del Tevere).

L’ultimo appuntamento (9 marzo alle ore 18) sarà il cortometraggio, disponibile su Facebook e YouTube, dedicato a tutti i teatri italiani “Applausi. L’alta moda ecosostenibile riaccende le luci del palcoscenico” con Giorgia Battistoni, Yuri Napoli, Fabiola Gaudio (violino), il M° Lorenzo Porzio (autore delle musiche e pianoforte). Il cortometraggio è prodotto da Multimedia Communication, per la regia di Matteo Cuccu e la sceneggiatura di Maria Costici.