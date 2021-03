M’illumino di meno 2021, Marsciano spegne l'illuminazione del centro storico

Il Comune di Marsciano aderisce all’iniziativa “M’illumino di meno”, in programma venerdì 26 marzo. Finalizzata a promuovere il risparmio energetico e l’adozione di stili di vita sostenibili, questa iniziativa è stata lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su Rai Radio 2, ed è giunta alla diciassettesima edizione. Un evento di sensibilizzazione capace di coinvolge tantissimi soggetti su tutto il territorio nazionale e non solo, dai singoli cittadini alle associazioni, dalle scuole ai Comuni e ad altri enti.

Il Comune di Marsciano spegnerà, dalle 19 alle 19.30, l’illuminazione pubblica di piazza della Vittoria, largo Goldoni e via XX Settembre nel centro storico cittadino, quale gesto simbolico di attenzione ad un consumo responsabile.

Allo stesso tempo il Comune sensibilizza tutti i cittadini ad aderire a questa iniziativa spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili, preferendo modalità di spostamento a basso impatto energetico nel rispetto dell’ambiente e mettendo in atto buone pratiche finalizzate al riciclo e riuso dei beni e alla riduzione degli sprechi. Quest’anno, la giornata del risparmio energetico ha come tema il “Salto di specie”, ovvero l’acquisizione di quella sensibilità ecologica necessaria alle società umane per poter fare realmente salti in avanti verso la sostenibilità degli stili di vita.