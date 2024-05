Gubbio, gli Sbandieratori festeggiano il compleanno numero 55

Il 25 maggio gli Sbandieratori di Gubbio festeggiano il loro 55esimo compleanno. Era il 1969 quando, in occasione del Palio della Balestra, un gruppo di giovani sbandieratori fece il proprio esordio in Piazza Grande sotto l’egida del professor Giuseppe Fefè Sebastiani.

Da quel giorno il Gruppo Sbandieratori si è esibito oltre 2.500 volte, in tutti e cinque i continenti. Gli Sbandieratori, nel corso del tempo, si sono rivelati un formidabile strumento di promozione turistica e di legame con le comunità italiane di emigrati, rinsaldando i vincoli con la terra d’origine attraverso il veleggiare delle bandiere rappresentanti la storia della Città di Pietra come le tavole eugubine, i quartieri, la Festa dei Ceri e le araliche di Federico da Montefeltro.

L’appuntamento, quindi, è per sabato 25 maggio alle ore 19.30 circa in Piazza Grande per l’esibizione del Gruppo Sbandieratori di Gubbio, un modo per esprimere tutta la propria gratitudine a chi ha contribuito, durante tutti questi anni, alla crescita dell’associazione.