Musica, cinema e arte: un ricco programma di eventi culturali al centro commerciale di Perugia

Non solo shopping ma anche un ricco programma di iniziative pensate per tutti all’insegna dell’arte, del cinema e della musica.

Partono così i festeggiamenti del 26° compleanno del Centro Commerciale Collestrada con un ricco programma per rendere omaggio alla fedeltà dimostrata dai clienti in tutti questi anni.

Mostra interattiva in 3D Van Gogh shadow

I festeggiamenti sono già iniziati con La Mostra interattiva in 3D Van Gogh shadow, la prima in Umbria, un evento fortemente sensoriale e coinvolgente in grado di sorprendere tutti con effetto “Wow”. I clienti potranno vivere in prima persona l’emozione di “entrare” nei dipinti di Vincent Van Gogh con la tecnologia del video mapping, che riproduce le emozionanti opere del grande artista moderno attraverso l’animazione 3D.

Il progetto, con l’ausilio di tecnologie di produzione digitale 3D, ricrea le scene delle opere tenendo conto principalmente della luce ambientale, cioè delle ombre reali che gli oggetti e i personaggi producono interagendo con essa.

L’obiettivo dell’attività è quella di offrire un’esperienza nuova ed unica ai clienti coniugando shopping ed esperienza museale.

La mostra, interamente gratuita, potrà essere visitata dal 15 ottobre al 29 Ottobre, e come sempre Collestrada coglie l’occasione per poter coinvolgere le scuole del territorio riservando loro l’ingresso nelle mattine dal lunedì al venerdì.

Ma questa non è l’unica novità: a fare da guide saranno i ragazzi della scuola superiore “Liceo Artistico- Bernardino di Betto”, tramite un progetto scolastico ben strutturato, proprio per dare l’opportunità ai giovani liceali di una crescita formativa e di un primo approccio al mondo del lavoro di pari passo con gli studi in corso.

Proscenium Dopofestival

Oltre alla mostra di Van Gogh Shadow altri eventi saranno protagonisti del 26° Compleanno di Collestrada: domenica 22 ottobre proseguiamo con "Proscenium Dopofestival" dalle ore 18.00. Si esibiranno live sul Palco di Collestrada i cantautori che hanno partecipato al Festival Proscenium. Ospite d’eccezione sarà Antonio Mezzancella.

Gimme Twenty-Five

A grande richiesta ritorna poi l’iniziativa promozionale dedicata a tutti i clienti “GIMME TWENTY-FIVE”, che dal 25 al 27 ottobre, darà la possibilità a tutti i clienti di poter ricevere in regalo una gift card del valore di 25€ a fronte di una spesa minima di 100€ (regolamento completo su sito).

Meet&Greet con gli attori della serie evento “Mare Fuori”

I festeggiamenti si concluderanno con un evento eccezionale e tanto atteso dai clienti: Meet&Greet con gli attori della serie evento “Mare Fuori”.

Domenica 29 Ottobre dalle ore 17.00 direttamente dalla fiction di successo “Mare Fuori”, saranno ospiti speciali al Centro Commerciale Collestrada Mimmo (Alessandro Orrei) e Carmela (Giovanna Sannino) per incontrare i loro fan, firmare autografi e farsi scattare delle foto. Un’occasione imperdibile per vivere un’emozione unica con i protagonisti di una delle fiction più amate in Italia.

I due protagonisti saranno a Collestrada esattamente il giorno successivo alla presentazione, in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma prevista per il 28 Ottobre, dei primi due episodi della nuova stagione della serie coprodotta da Rai Fiction e Picomedia.

Trama

La fiction che narra le vicende dei detenuti e del personale dell'immaginario Ipm di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida, ha riscosso un grandissimo successo coinvolgendo un vastissimo range di pubblico che ormai affezionato, attende con ansia l’arrivo della quarta stagione. Intanto il Centro Commerciale Collestrada darà la possibilità di incontrare due dei protagonisti emergenti dell’ultima stagione, ovvero Carmela (Giovanna sannino) e Mimmo (Alessandro Orrei), che sono emersi nel corso della serie grazie ai legami che detengono con la famiglia “Ricci” e “Di salvo”, le due “casate” mafiose antagoniste della serie. Carmela, giovane moglie del ‘cattivo’ Edoardo e madre di suo figlio Ciro, chiamato così in onore dell'amico ucciso, viene accolta nella famiglia Ricci dopo aver abbandonato la propria casa a seguito del tentativo del padre di abusare di lei, dal quale venne salvata dall'intervento di Ciro Ricci e dello stesso Edoardo. È la migliore amica di Rosa, che considera al pari di una sorella, ma la forte amicizia tra le due ragazze rischia di sgretolarsi quando Carmela scopre con delusione e grande sconvolgimento che a commissionare il tentato omicidio del marito è stato proprio il padre di Rosa, don Salvatore. Poi c’è Mimmo, protetto della famiglia Ricci ed entrato volontariamente nel mondo della camorra, illuso dall’idea di poter ottenere una migliore condizione di vita. In realtà si scoprirà in seguito che il suo farsi arrestare per entrare nell’Ipm di Napoli, non era per aiutare Edoardo, marito di Carmela ad evadere, ma piuttosto ad ucciderlo in quanto Mimmo si era ormai venduto alla famiglia dei “Di Salvo”.

Appuntamento sul “Carpet” di Collestrada dove i due protagonisti incontreranno i loro fan, potranno rispondere alle domande e soprattutto scattare le foto.

L' evento è aperto a tutti, ma per incontrare e farsi fotografare con gli attori serve munirsi di pass gratuito.

I Pass sono limitati e potranno essere ritirati solo secondo le seguenti modalità:

presso gli uffici di Direzione del Centro Commerciale Collestrada dal 20 al 28 Ottobre 2023 dalle 9.30 alle 18.00.

nelle postazioni previste in galleria del Centro Commerciale Collestrada il giorno 29 Ottobre 2023, dalle 14.00 alle 16.30.

Per i minorenni sarà necessaria la presenza di un genitore o tutore legale per poter ritirare il pass.

Anche quest’anno il Centro Commerciale Collestrada regala ai propri clienti un compleanno ricco di sorprese e di novità, per far vivere loro un’esperienza memorabile.

Tutte le informazioni QUI.