A Perugia un centro commerciale festeggia il 25° compleanno con una festa all'insegna della magia e dell'illusione

Per scoprire tutti gli orari consultare la pagina dedicata sul sito internet

Quando Dal 12/10/2022 al 30/10/2022 da domani Per scoprire tutti gli orari consultare la pagina dedicata sul sito internet

È un compleanno magico quello che si svolgerà al Centro Commerciale Collestrada dal 12 al 30 Ottobre 2022, come d’altronde lo è stato questo suo primo quarto di secolo di vita.

Il 19 Ottobre 1997 si inaugurava a Perugia il Centro Commerciale Collestrada più grande dell’Umbria, il punto di riferimento per lo shopping e tempo libero della regione.

Per festeggiare questi primi 25 anni insieme ai propri clienti Collestrada ha confezionato un programma ricco di eventi unici e irripetibili, che li coinvolgerà in un’avventura mozzafiato.

Una festa tra illusioni e magie

Si iniziano i festeggiamenti con la Galleria delle illusioni , la prima in Umbria e tra le prime in Italia. Un evento fortemente sensoriale che coinvolgerà gratuitamente, dal 12 al 30 ottobre, tutti i presenti in un’esperienza rivoluzionaria attraverso le sue diverse aree entertainment: IMAGE ILLUSIONS, VIDEO ILLUSIONS, 3D ILLUSIONS, SOUND ILLUSIONS e ROOM ILLUSION.

Insomma, forti emozioni per grandi e piccini da non perdere assolutamente!

Oltre alla mostra illusionistica, accompagneranno i week end del mese di ottobre, una serie di eventi di forte appeal:

Domenica 16 Ottobre dalle 17:00 “ Choco Magic” : per il 25° anniversario il centro Commerciale sarà lieto di offrire ai propri clienti, assaggi di dolce al cioccolato per festeggiare insieme questo primo magico quarto di secolo.

: per il 25° anniversario il centro Commerciale sarà lieto di offrire ai propri clienti, assaggi di dolce al cioccolato per festeggiare insieme questo primo magico quarto di secolo. Domenica 23 Ottobre dalle 17:00 i cantautori di “ PROSCENIUM - Festival Della Canzone d’Autore ” si esibiranno live sul palco del centro commerciale collestrada. Presenta Luca Ward , grande attore e doppiatore italiano.

” si esibiranno live sul palco del centro commerciale collestrada. Presenta , grande attore e doppiatore italiano. Domenica 30 Ottobre dalle ore 16:00, giornata all’insegna della magia e dell’ipnosi… ospite speciale l’ipnotista Raimondo Laino , diventato famoso su tutti i social e nel mondo dello spettacolo per le sue doti, che coinvolgerà i clienti di Collestrada in fantastiche ipnosi per un’esperienza unica.

Una Gift Card da 25€ per festeggiare i 25 anni

E ancora, l’iniziativa promozionale dedicata a tutti i clienti “ GIVE ME TWENTY-FIVE ”, che dal 17.10.2022 al 21.10.2022, darà la possibilità di poter ricevere in regalo una gift card del valore di 25€. Il 22 e 23 ottobre sarà la volta delle promozioni dei punti vendita dedicate ai clienti per il 25° anniversario.

Insomma un compleanno all’insegna della magia e del divertimento per grandi e piccoli, un evento memorabile ed unico, come questi primi 25 anni di vita del Centro Commerciale Collestrada.