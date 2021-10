Commemorazione dei Defunti e Festa delle Forze Armate, il programma delle celebrazioni del 2 e del 4 novembre a Perugia

Il Comune di Perugia ha definito il programma delle celebrazioni che si svolgeranno in occasione della commemorazione dei defunti (2 novembre) e della Giornata delle Forze Armate e della Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre). Il 4 novembre avverrà anche la consegna del Premio Città di Perugia, istituito nel 1991 dal Consiglio comunale e assegnato, con cadenza biennale, a uffici e persone, appartenenti a Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato che si siano particolarmente distinti per atti di solidarietà, sacrificio, altruismo e organizzazione nell’espletamento della loro opera a favore della popolazione perugina. Per l’occasione, ogni Corpo designa un proprio componente da premiare, indicando la motivazione di tale scelta. L’amministrazione comunale, consegnerà quindi i relativi premi (consistenti in una medaglia d’oro recante un grifo rampante) presso la Sala dei Notari. Nell’ambito della stessa cerimonia sarà consegnata all’Associazione Italiana Combattenti e Reduci - Regione dell’Umbria la pergamena celebrativa del conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte della città. Ciò tenuto conto che il prossimo 4 novembre ricorre anche il centenario della tumulazione del Milite Ignoto presso il sacello posto sull’Altare della Patria, al Vittoriano, e che il Comune di Perugia, lo scorso aprile, ha aderito al Progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia (1921-2021)”, stabilendo appunto di concedere la cittadinanza onoraria al “Soldato ignoto caduto in guerra” (secondo la definizione della legge n. 1075 del 1921).

2 novembre – Commemorazione dei Defunti

Ore 8 – Deposizione corona presso la lapide del Palazzo della Prefettura alla presenza del Prefetto. Rappresentanze dell’Esercito, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia penitenziaria, della Polizia municipale e della Polizia provinciale deporranno corone presso lapidi e monumenti in varie località del centro storico.

Ore 11 – Civico cimitero. Deposizione di corone da parte delle autorità al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Visita all’Ossaia comune, alla tomba del cecoslovacco Matuska, alle tombe dei patrioti caduti nella guerra di Liberazione, a quelle di personalità perugine e dei cittadini iscritti all’Albo d’oro del Comune. Alle ore 11,30 sarà celebrata la messa, ordinata dall’Esercito.

4 novembre – Festa delle Forze Armate

Ore 11 - Ara Pacis (giardini di via Masi). Cerimonia dell’alzabandiera, deposizione di una corona di alloro da parte del sindaco, del Prefetto e del comandante del Comando Militare Esercito “Umbria”.

Ore 12 – Sala dei Notari. Cerimonia di consegna del Premio Città di Perugia. Cittadinanza onoraria al Milite ignoto; consegna pergamena all’Associazione Italiana Combattenti e Reduci – Regione dell’Umbria.