Comitato Chianelli, venduti oltre 10mila biglietti per la lotteria (i numeri usciti). "Tutti i proventi per altri 20 appartamenti per chi soffre e un asilo nido"

Oltre 10mila biglietti venduti per la quinta edizione della Lotteria di Benveficenza del Comitato per la vita “Daniele Chianelli". L’estrazione condotta dalla giornalista Paola Costantini alla presenza dei soli ospiti del Residence, l’estrazione è stata allietata dal noto ventriloquo Nicola pesaresi con l’inseparabile scimmietta Isotta.Tutti i proventi della lotteria verranno destinati all'ampliamento del Residence Daniele Chianelli. I lavori procedono spediti. Obiettivo del Comitato è terminarli nel giro di un anno. La nuova struttura avrà altri 20 appartamenti, che si aggiungono agli attuali 30 del Residence, per ospitare, senza spese di affitto, bambini, ragazzi e adulti malati di tumori del sangue, insieme alle loro famiglie. Oltre agli alloggi, il nuovo Residence avrà un asilo nido, una scuola materna ed uno spazio per gli anziani. Un progetto innovativo rivolto alla città e ai lavoratori dell'ospedale di Perugia. I vincitori dei premi, muniti del biglietto della Lotteria, potranno ritirarli al Residence “Daniele Chianelli”.

Otto i premi in palio. Di seguito i premi con i numeri estratti:

Primo premio: Fiat Panda Hibryd numero estratto: 00626

2° un buono viaggio da 800 euro numero estratto: 08475

3° un buono viaggio da 600 euro, numero estratto: 04740

4° un televisore 44" numero estratto: 05449

5° uno smartphone, numero estratto: 08527

6° un buono da 200 euro da spendere presso un negozio di elettronica,

numero estratto: 07163

7° una bicicletta MTB da uomo, numero estratto 09800

8° una bicicletta MTB da donna numero estratto: 00901