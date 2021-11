Colori et olio, tutto esaurito a Todi per la prima edizione dell'evento che festeggia l'olio nuovo

Anche Todi ha celebrato l'olio nuovo nell'ambito della manifestazione Frantoi Aperti 2021. Lo ha fatto con la prima edizione di Colori et olio, evento strutturato su diverse fasi, tutte apprezzate da addetti ai lavori, turisti e visitatori. Le degustazioni, condotte dal giornalista esperto di Olio Maurizio Pescari, da Palma Bartolini, docente di economia e membro del panel regionale di assaggiatori dell’olio, e dall’esperto professor Mario Cirulli, hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle due sessioni per i due pomeriggi interessati.

Seguitissime anche le conferenze del mattino, con relatori come Angela Canale e il professor Giulio Scatolini. Successo poi per i momenti di approfondimento enogastronomico e folkloristico, con il braciere allestito in Piazza del Popolo che ha sfornato bruschette offerte agli avventori.

Lunedì 1 novembre è stato presentato il libro di Maurizio Pescari, “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita”, mentre nel pomeriggio ragazzi e giovani coinvolti con l’esperienza “Drum circle”, con Stefano Baroni.

Ancora un weekend di grande successo turistico per Todi, con il tutto esaurito per alberghi e ristoranti e con l’arrivo di una quarantina di camper, e con ottima ricaduta anche economica per gli operatori.