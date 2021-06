Colli del Trasimeno, sabato una passeggiata tra borghi, ulivi e fattorie

Prezzo non disponibile

Terzo appuntamento con “Passeggiate & buon gusto. Tra borghi, ulivi e fattorie”, il nuovo format di esperienze di oleoturismo, tra natura, cultura ed enogastronomia in Umbria promosso dalla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in collaborazione con le Associazioni escursionistiche “I tuoi Cammini” e “l’Olivo e la Ginestra”, che proporrà una passeggiata a Monte del Lago, nei pressi del borgo di Magione (Pg).



Sabato 5 giugno si partirà della piazza del piccolo borgo che si affaccia sul Trasimeno, alle ore 16.00, per la passeggiata condotta da una guida escursionistica dell’Associazione “I Tuoi Cammini” che si concluderà nella Fattoria Luca Palombaro.



Il programma della passeggiata

Il ritrovo è alle ore 16,00 presso Fattoria Luca Palombaro poco prima dell’ingresso del borgo di Monte del Lago, a Magione (PG). Dal centro del piccolo borgo, si salirà gradualmente verso Montecolognola, splendido paese posizionato sulla cima di un colle che domina la sponda settentrionale del Lago Trasimeno. Dopo una breve sosta ad ammirar dall’alto il paesaggio circostante, si ridiscende sino a raggiungere un sentiero che costeggia la riva del lago e qui, grazie a numerose vie che si fanno strada tra la vegetazione ed i canneti, si arriverà a toccare con mano le acque del lago. Lungo tutto il percorso si ammireranno splendidi panorami sul Trasimeno e le sue isole, oliveti, ginestre, cisti le “rose di maggio” rosa e bianchi, nel pieno della fioritura. Al termine della camminata si tornerà a Monte del Lago, dove si sarà ospiti di Luca Palombaro nella sua “Fattoria Palombaro” che, da quasi un secolo, produce con passione l’olio extravergine di oliva, offerto in degustazione insieme a formaggi, salumi e del buon vino.