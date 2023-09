Collestrada Olympics, sport e benessere per tutti

Il Centro Commerciale Collestrada si tinge con i colori delle Olimpiadi dedicando un intero mese a numerose discipline sportive, per far vivere ai propri clienti un’esperienza memorabile.

“Collestrada Olympics” è il nome dell’evento che racchiude le discipline sportive più in voga: Fitness, Arti Marziali, Sport inclusivo, Pugilato e… per la prima volta in Umbria “Collestrada O.C.R. Supersprint, un entusiasmante percorso di 10 ostacoli in 100 mt. ninja, che si svolgerà Domenica 8 Ottobre (Informazioni ed iscrizioni su www.collestrada.it).

L’O.C.R. (Obstacle Course Race) è il fenomeno sportivo del momento, uno sport emergente in cui ogni concorrente, deve superare vari ostacoli che richiedono un determinato impegno fisico, nel minor tempo possibile. Le gare contengono varie tipologie di ostacoli che si presentano simili a quelli usati nell'addestramento militare.

Quest’anno con “Collestrada Olympics”, il Centro Commerciale ha deciso di mettere al centro l’importanza formativa ed educativa del mondo dello sport: da sempre ambiente di valori positivi, di lealtà e amicizia, di integrazione, impegno e crescita personale per grandi e piccini.

Lo sport inteso anche come inclusione sociale, uguaglianza e pari opportunità, con una giornata interamente dedicata a sfide inclusive aperte a partecipanti diversamente abili e non.

Il programma integrale degli eventi

Domenica 17 Settembre dalle 11 “Collestrada Fit”.

Esibizioni e coinvolgimento: Wonder Body, Body Pump, Step, Tabata, Functional Training.

In collaborazione con AREA 4 Group e Reload Wellness Club.

Domenica 24 Settembre dalle 10:30 “Autodifesa ed arti marziali”.

Tecniche di autodifesa e combattimento: Ju Jitsu, Kung Fu e Krav Maga.

In collaborazione con GS Ju Jitsu Perugia, Club la Dolce Arte, Italy C.K.A e Mario Benedetti.

Sabato 30 settembre dalle 17:00 “Sport e disabilità”.

Sfide inclusive di Baskin e ping pong.

In collaborazione con A.S.D. VIVA.

Domenica 1 Ottobre dalle 17 “1° Trofeo Collestrada Boxing”.

Torneo di boxe internazionale. Si sfideranno i campioni di vari pesi e categorie

In collaborazione con Boxing Club Diego Bartolini e la palestra Global Gym.

Domenica 8 ottobre dalle 15 “1°edizione di Collestrada O.C.R. Supersprint”. Competizione ad ostacoli in 100 mt., tappa ufficiale del Campionato Italiano O.C.R. In collaborazione con A.S.D. MolonLabe.