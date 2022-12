Collestrada, Natale di solidarietà al centro commerciale

Spazio alla solidarietà al centro commerciale Collestrada con il "Giocattolo benefico". Dall'8 all’11 e dal 17 al 24 dicembre (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20) sarà possibile donare un giocattolo in disuso (ma in buone condizioni), o per chi volesse anche nuovo, per regalarlo ai bambini meno fortunati. Basta lasciarlo nel Villaggio di Babbo Natale - situato nella galleria del Centro - ed i clienti che lo porteranno saranno omaggiati con un simpatico gadget. I giochi raccolti saranno devoluti alle associazioni "La Casa di Pollicino" di Marsciano ed "Uno in più" di Corciano.

"Il giocattolo benefico - dichiara Roberto Lo Duca, direttore del Centro Commerciale - è un’iniziativa che permette ai clienti di Collestrada di compiere un gesto di solidarietà, regalando un sorriso ed un momento di felicità ai bimbi che si trovano in situazioni di difficoltà in un periodo che dovrebbe essere invece gioioso per tutti. A nome del Centro Commerciale ringrazio tutte le bambine, i bambini e le rispettive famiglie che dimostreranno la loro generosità collaborando a questa grande iniziativa benefica".

Tante sono le iniziative che Collestrada ha messo in campo per festeggiare il Natale. Sarà possibile incontrare la vera slitta di Babbo Natale, pronta a fare un giro per la galleria grazie ad un elfo magico in sella ad una motocicletta elettrica. La si potrà incontrare l'8-10-11-17-18 dicembre dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Tra i protagonisti di questo magico Natale ci sarà anche Pinocchio ed i suoi amici. Giovedì 8 dicembre (dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30) il simpatico burattino - insieme a Mangiafuoco, al gatto e alla volpe - coinvolgerà i più piccoli in simpatici scherzi e li renderà protagonisti di una delle favole più belle. Nel pomeriggio, inoltre, è in programma anche un magnifico spettacolo di burattini proprio per raccontare la storia di Pinocchio (ore 16, 17 e 18).

Domenica 11 dicembre (ore 17) arriverà a Collestrada Nunzio Stancampiano, il ballerino di Amici 2022 che si esibirà ed incontrerà i fan. Domenica 18 dicembre (dalle ore 17) sarà la volta della tombolata di Natale con i 7 Cervelli che la condurranno in modo originale e divertente con i loro sketch in dialetto perugino. Il 23 e 24 dicembre, infine, sarà possibile incontrare Babbo Natale al suo Villaggio e scattarci insieme una foto ricordo (dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20).