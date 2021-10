2 good, lo shopping che conviene due volte

Al Centro Commerciale Collestrada lo shopping è buono due volte! Nella settimana dell'anniversario di Collestrada, il Centro Commerciale offre ai suoi clienti un'iniziativa imperdibile.

Da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30, facendo acquisti presso i negozi del Centro Commerciale, sarà possibile ritirare una Gift card di € 20,00, spendibile entro un anno nei negozi di Collestrada.



Il Centro Commerciale Collestrada non premia solo i suoi clienti, ma anche il territorio. Per ogni gift card erogata, Collestrada donerà 2 euro alla Cooperativa sociale B+, per fornire pasti gratis a domicilio alle famiglie bisognose del Comune di Perugia.



Nei giorni di attivazione della promozione, tutti i clienti che presenteranno due scontrini relativi ad acquisti effettuati presso due negozi differenti del Centro Commerciale Collestrada ad esclusione del supermercato Ipercoop e di Collestrada Carburanti, scontrini effettuati nella giornata in corso, con importo minimo di € 50,00 complessivo, potranno ritirare una Gift card di € 20,00 spendibile dallo stesso giorno del ritiro presso tutti i negozi aderenti del Centro Commerciale Collestrada.



Per ottenere le Gift Card i clienti, dovranno presentarsi presso la postazione in Galleria il giorno stesso dell’acquisto nella fascia oraria indicata e dovranno presentare al personale incaricato i due scontrini riportanti la data del giorno.



Ogni cliente del Centro Commerciale Collestrada potrà ritirare un massimo di n°1 Gift Card al giorno; per partecipare all'iniziativa è necessario essere maggiorenni.



Info e regolamento completo su www.collestrada.it

