Giornata mondiale degli animali, Collestrada e Enpa insieme per i diritti e il benessere degli amici a 4 zampe

Domenica 4 ottobre, in occasione della giornata mondiale degli animali, il Centro Commerciale Collestrada insieme ad Enpa ha voluto ricordare l’importanza del rispetto dei diritti e del benessere degli animali.

Nel pomeriggio i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali hanno promosso a Collestrada un’attività di sensibilizzazione e riflessione sul ruolo e l’importanza degli animali, insieme all’allegra compagnia della mascotte del Centro, Colly che ha regalato tanti gadget ai bambini presenti.

Il Centro Commerciale, da sempre vicino ad Enpa nella gestione del rifugio di Collestrada, oltre a mettere a disposizione i propri spazi, ha voluto dare un contributo concreto con una donazione finalizzata all’acquisto di attrezzature per la sala operatoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti gli animali ospiti del rifugio gestito da ENPA e la sua dirigenza ringraziano il Centro Commerciali Collestrada per essere ancora una volta vicino al mondo degli animali- sono le parole della dottoressa Paola Matrigali Tintori, Presidente della sezione Enpa di Perugia - Ringraziamo per averci invitato alla manifestazione “Giornata degli Animali” ed in particolare per aver contribuito all’acquisto di una lampada scialitica per la sala operatoria, dove tanti animali vengono sterilizzati al fine di ridurre il randagismo.