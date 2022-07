“Riprendiamoci il futuro”, Coldiretti assegna gli Oscar Green 2022 ai migliori giovani imprenditori agricoli umbri

Non solo le star del cinema meritano dei premi Oscar, ma anche il lavoro quotidiano di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura, un settore che interessa il benessere presente e futuro dell'intera società, specialmente in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

E così mercoledì 13 luglio, dalle ore 18,00, verranno premiati presso l’Anfiteatro del Teatro Cucinelli di Solomeo i vincitori della selezione regionale del concorso Oscar Green 2022 “Riprendiamoci il futuro”, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, che punta a valorizzare proprio questi giovani imprenditori del territorio.

L’iniziativa è organizzata da Coldiretti Giovani Impresa Umbri, in collaborazione con la Famiglia Cucinelli.

L'appuntamento vuole celebrare la capacità e la perizia delle imprese regionali nel realizzare produzioni uniche e distintive, con l’obiettivo di evidenziare la connessione tra i diversi settori di eccellenza che poggiano sulla creatività e professionalità degli imprenditori, veri ambasciatori del 100% made in Italy dell’agroalimentare e dell’artigianalità.

Durante la finale regionale, giunta alla sedicesima edizione, dal titolo “Tutto il Bello del Made in Italy” - si legge in una nota di Coldiretti - saranno raccontate le esperienze innovative e originali dei vincitori. In questa occasione verranno toccati anche i temi legati all’imprenditoria giovanile, e delle ulteriori strategie da mettere in campo in questa complessa fase storica, in cui occorre ancor di più valorizzare e puntare sulle eccellenze del nostro territorio.

A intervenire, tra gli altri, Francesco Panella, Delegato Coldiretti Giovani Impresa Umbria, Roberto Morroni, Assessore regionale all’Agricoltura, Michele Fioroni, Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Cristian Betti, Vicepresidente della Provincia di Perugia e Sindaco di Corciano, Carolina Cucinelli Co-Presidente e Co-Direttore Creativo e Michele Baiocco Facility Manager della Brunello Cucinelli SPA, Albano Agabiti Presidente Coldiretti Umbria.

In occasione dell’evento, che permette di dare un giusto riconoscimento ai giovani che hanno iniziato un percorso di innovazione, ricerca e diversificazione nel comparto, verrà allestita l’esposizione dei prodotti e delle idee dei finalisti.