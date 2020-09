Contest fotografico "Angolo di Campo", svolte a Collestrada le premiazioni

Il Cenrto Commerciale di Collestrada è stato il teatro della premiazione del contest fotografico di Instagram “Angolo di Campo”, promosso dalla Regione Umbria, Servizio Sviluppo rurale e Programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli. Francesco Rampi (categoria selfie/ritratti), Christian Macias Mora (animali) ed Eros Giulietti (panorami) sono risultati i vincitori della seconda edizione del concorso.

I vincitori hanno ricevuto in regalo un soggiorno in un agriturismo dell'Umbria, una targa ricordo ed una stampa del proprio scatto. Visto il successo del format, Collestrada ha voluto aggiungere ai premi previsti per i primi classificati anche una gift card del valore di 50 euro da utilizzare nei negozi del centro commerciale entro un anno dalla consegna. Erano presenti a consegnarli Franco Garofalo dell’Autorità di gestione del Psr 2014-2020 Regione Umbria e la direzione del Centro Commerciale Collestrada.

Sarà possibile ammirare le foto selezionate fino a domenica 27 settembre lungo la galleria del centro. Tutti gli scatti che hanno partecipato al contest fanno riferimento al mondo agricolo umbro. Sono stati selezionati tra oltre trecento foto arrivate nelle scorse settimane.

Ancora una volta il Centro Commerciale Collestrada ha voluto essere vicino alla propria realtà ospitando e supportando un’iniziativa interessante di forte valore territoriale.

La classifica finale dei vincitori.

Categoria selfie/ritratti: 1) Francesco Rampi, 2) Francesco Andreoli, 3) Nancy Cerroni.

Categoria Animali: 1) Christian Macias Mora, 2) Francesca Capalti, 3) Lorella Scalamonti.

Categoria Panorami: 1) Eros Giulietti, 2) Emanuele Bentivoglia, 3) Carmen Cristofaro.