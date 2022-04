Clima-X Perugia 2050: il 26 aprile il laboratorio green delle nuove generazioni

Si terrà il 26 aprile, a partire dalle 16, presso la Sala del Consiglio Comunale di Perugia, l'evento "Clima-X Perugia 2050", dedicato alle nuove generazioni, chiamate ad indagare il complesso tema della sostenibilità dell’ambiente urbano. L’evento, co-organizzato da FELCOS Umbria e CESAR - Europe Direct Umbria si inquadra all’interno dell’iniziativa europea #latuaparolaconta, promossa dall'Ufficio in Italia del Parlamento euroepo e dalla Commissione Ue all’interno della Conferenza sul futuro dell’Europa (CoFE).

Di fondamentale importanza la centralità degli attori coinvolti: i giovani, fulcro delle nuove politiche europee dell’Anno europeo dei Giovani, con il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse del Liceo Scientifico Statale “Galeazzo Alessi” di Perugia; CESAR - Europe Direct Umbria, in qualità di testimone locale della Commissione Europea, e FELCOS Umbria - Associazione di Comuni per lo Sviluppo Sostenibile, all’interno di “People and Planet”, progetto finanziato dal DEAR Programme dell’Unione Europea, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile a livello locale e assicurare l’impegno attivo dei giovani come motori di cambiamento.

L’evento, che sarà aperto alle 16 dai saluti del Sindaco di Perugia Andrea Romizi, prevede un programma pregno di interventi mirati a riflettere sulla necessaria convergenza di politiche, locali e internazionali, per cambiare concretamente i modelli di sviluppo della realtà perugina. A seguire, un’introduzione di Lucia Maddoli, Vice-Presidente di FELCOS Umbria, illustrerà il processo di localizzazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Successivamente, prenderanno parte alla discussione Camilla Laureti, Eurodeputata del Parlamento Europeo, e Carlo Corazza, Capo Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Dalle 16,30 alle 17,30 sarà poi la volta dei giovani del Liceo Statale “Galeazzo Alessi”, all’interno della sezione “La tua parola conta”, che permetterà loro di esprimere le proprie idee su un futuro più sostenibile per la città di Perugia. Saranno introdotti e coordinati dal formatore ed educatore ambientale Michele Sbaragli e dalla docente Annalisa Persichetti. Infine, le conclusioni saranno affidate ad Alessandra Antognelli, responsabile dell’Informazione Comunitaria del CESAR, struttura ospitante dello Europe Direct Umbria.

Sarà possibile seguire i lavori in diretta sulle pagine Facebook di Europe Direct Umbria e di FELCOS Umbria.